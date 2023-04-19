立委促加強納管「漁電共生爭議」　農委會：密切監控養殖事實

▲立委洪申翰、郭國文召開「面對漁電共生爭議，中央應加強納管」記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

政府近年積極推廣漁電共生，但卻衍生漁民權益受損、破壞生態棲地等爭議，甚至吸引業者前仆後繼搶食龐大光電利益，衍生黑金問題。立委洪申翰、郭國文今（19日）召開記者會，要求中央訂定清楚管理原則並加強納管，農委會副主委陳添壽表示，將加強稽核養殖事實，避免「假養殖，真種電」。

立委洪申翰、郭國文今召開「面對漁電共生爭議，中央應加強納管」記者會，邀請農委會和經濟部官員代表出席。

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洪申翰指出，漁電共生是當前政府重要政策，但卻衍生生態、漁民權益、當地土地開發等爭議，直指光電的開發利潤，幾乎被土地開發業者和仲介，不合比例的被拿走，甚至導致地方黑影幢幢，呼籲政府應訂定清楚管理原則，加強納管，別再放任業者強取豪奪。

洪申翰、郭國文提出3大訴求，首先，要求經濟部及農委會應研議納管機制，避免業者以不肖方式炒作土地或降低成本，政府應有效介入土地整合、重塑秩序；其次，漁業署應參考農地違章工廠的查核模式，由中央主責，編列人力及預算資源，建立起養殖事實查核認定的檢核機制；最後，漁業署與水試所應成立專家小組團隊，建立損害基本認定指引，以養殖科學為基礎，協助損害爭議處理。

陳添壽表示，農委會對漁電共生的立場是「先漁後電」，會以漁民權益為優先，但他坦言管理量能要再加強，尤其在養殖事實的認定上，地方政府人力不足，漁業署與水試所也會訂出加強稽核、監控養殖事實的措施，避免「假養殖，真種電」情事。