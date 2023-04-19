　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立委促加強納管「漁電共生爭議」　農委會：密切監控養殖事實

▲立委洪申翰、郭國文召開「面對漁電共生爭議，中央應加強納管」記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲立委洪申翰、郭國文召開「面對漁電共生爭議，中央應加強納管」記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

政府近年積極推廣漁電共生，但卻衍生漁民權益受損、破壞生態棲地等爭議，甚至吸引業者前仆後繼搶食龐大光電利益，衍生黑金問題。立委洪申翰、郭國文今（19日）召開記者會，要求中央訂定清楚管理原則並加強納管，農委會副主委陳添壽表示，將加強稽核養殖事實，避免「假養殖，真種電」。

立委洪申翰、郭國文今召開「面對漁電共生爭議，中央應加強納管」記者會，邀請農委會和經濟部官員代表出席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪申翰指出，漁電共生是當前政府重要政策，但卻衍生生態、漁民權益、當地土地開發等爭議，直指光電的開發利潤，幾乎被土地開發業者和仲介，不合比例的被拿走，甚至導致地方黑影幢幢，呼籲政府應訂定清楚管理原則，加強納管，別再放任業者強取豪奪。

洪申翰、郭國文提出3大訴求，首先，要求經濟部及農委會應研議納管機制，避免業者以不肖方式炒作土地或降低成本，政府應有效介入土地整合、重塑秩序；其次，漁業署應參考農地違章工廠的查核模式，由中央主責，編列人力及預算資源，建立起養殖事實查核認定的檢核機制；最後，漁業署與水試所應成立專家小組團隊，建立損害基本認定指引，以養殖科學為基礎，協助損害爭議處理。

陳添壽表示，農委會對漁電共生的立場是「先漁後電」，會以漁民權益為優先，但他坦言管理量能要再加強，尤其在養殖事實的認定上，地方政府人力不足，漁業署與水試所也會訂出加強稽核、監控養殖事實的措施，避免「假養殖，真種電」情事。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／出動2女律師！　何志偉怒告王世堅
「北部很快變天！」豪雨明炸中南部　專家示警
快訊／八仙塵爆奪15命　求償21億判決出爐
林襄直播10秒「收到超狂抖內」！　嚇傻反應全播出
好市多「人氣果汁」有折扣！　她驚拿2組：很久沒特價
快訊／情敵拿菜刀互砍！　2男濺血送醫
板橋少年開BMW當街開槍狂轟！　ALPHARD驚見10彈孔
三上悠亞拍AV驚人片酬！　可買棟豪宅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

計程車運匠遭暴打！1個月逾10起　他怒吼「司機不是人肉沙包」

睽違3年！國際航班降花蓮　越捷航空4／28峴港直航...230旅客來台

尪婚後原形畢露！3寶媽悔恨喊：男人的嘴騙人的鬼

薛瑞元「死人骨頭」綠委也認不妥！藍委怒：以後稱衛福部「阿薩布魯」

「北部很快要變天了！」豪雨明炸中南部　專家示警：雨愈晚愈明顯

外旱不雨南部缺水嚴重　黃偉哲安平開台天后宮祈雨盼早迎甘霖

他包2600元被新娘酸：希望我們婚姻2266？　同桌一聽也點頭

數量有限！好市多「人氣果汁」有折扣　她驚拿2組：很久沒特價

太詭異！「一票爆乳大軍」突湧入IG限動　網狂喊+1：被攻陷了

立委促加強納管「漁電共生爭議」　農委會：密切監控養殖事實

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

計程車運匠遭暴打！1個月逾10起　他怒吼「司機不是人肉沙包」

睽違3年！國際航班降花蓮　越捷航空4／28峴港直航...230旅客來台

尪婚後原形畢露！3寶媽悔恨喊：男人的嘴騙人的鬼

薛瑞元「死人骨頭」綠委也認不妥！藍委怒：以後稱衛福部「阿薩布魯」

「北部很快要變天了！」豪雨明炸中南部　專家示警：雨愈晚愈明顯

外旱不雨南部缺水嚴重　黃偉哲安平開台天后宮祈雨盼早迎甘霖

他包2600元被新娘酸：希望我們婚姻2266？　同桌一聽也點頭

數量有限！好市多「人氣果汁」有折扣　她驚拿2組：很久沒特價

太詭異！「一票爆乳大軍」突湧入IG限動　網狂喊+1：被攻陷了

立委促加強納管「漁電共生爭議」　農委會：密切監控養殖事實

臨櫃領399萬露餡！警跨國到馬來西亞圍剿詐團　赫見6通緝犯　

花式滑輪溜冰王子陳毅帆突破低潮　杭州亞運鎖定奪金

計程車運匠遭暴打！1個月逾10起　他怒吼「司機不是人肉沙包」

15歲愛貓斷氣倒地「雙眼未闔上」　他見眼前一幕鼻酸：在等我回來

快訊／出動2女律師！何志偉「捍衛名譽」　怒告王世堅+莊瑞雄

Jessica生日「男友權寧一每年準時放閃」　交往10年甜蜜倒影曝光

男醒來發現褲子在動　胯下爬出「意外床伴」嚇：是巨大獵人蛛

狠父啃咬2歲兒臉、臀、大腿14道傷口　求免入監遭法院打臉

岸田遇襲引憂！　自民黨宣布：首相演說只能在宣傳車上進行

睽違3年！國際航班降花蓮　越捷航空4／28峴港直航...230旅客來台

女見魔術師變出所選撲克牌　露驚訝表情！網歪樓：牌呢

生活熱門新聞

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

「一大條颮線」凌晨接近超嚇人　閃過台灣原因曝

豪雨來了！全台今起下3天　最劇時間曝

馬祖關場又封港！旅客困2天怒了

內灣老街買「包餡草仔粿」　一咬傻眼了

洗衣機拆洗費用高　達人揭無痛保養5撇步

終於鹹魚翻身！3生肖接「財神」富貴擋不住

妹子「爆乳擠地鐵」　眼鏡哥怕撞到「黑豹式自衛」

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

「上班暗黑規則」妹子怨：每天送公司20分鐘！釣出苦主

更多熱門

相關新聞

「薪」酸！一公家機關約聘做10年月入沒3萬　他批政府帶頭領低薪

「薪」酸！一公家機關約聘做10年月入沒3萬　他批政府帶頭領低薪

農田水利會2020年改制為公務機關，17個水利會改為管理處，由農田水利署統轄。然而，轄下有許多約聘和臨時人員月收入竟不到3萬。時代力量立院黨團18日協同農水署工會召開記者會，呼籲農委會主委陳吉仲落實立法院決議，正視農水署勞工低薪問題，積極與工會共同協商調薪方案。

花東鐵路雙軌化電氣拚116年完工　旅遊復甦！花蓮機場假日可望增班

花東鐵路雙軌化電氣拚116年完工　旅遊復甦！花蓮機場假日可望增班

農糧署推「班班吃鳳梨」防價格崩盤　全教總批：又拿營養午餐消庫存

農糧署推「班班吃鳳梨」防價格崩盤　全教總批：又拿營養午餐消庫存

少子化「特教生不減反增」　立委促提高中央特教預算占比至5%

少子化「特教生不減反增」　立委促提高中央特教預算占比至5%

帶豬肉產品入境違規暴增！　高風險航班加強執法「首次就罰20萬」

帶豬肉產品入境違規暴增！　高風險航班加強執法「首次就罰20萬」

關鍵字：

漁電共生農委會立法院

讀者迴響

熱門新聞

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

女演員高空鞦韆墜亡　夫慟：不再表演雜技

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

蔡尚樺在家「脫衣超香一幕」被洗窗師傅看光！

下載APP「霜淇淋免費吃」

周湯豪掰了女團成員「曖昧夜遊」歐弟前妻

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面