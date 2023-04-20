推銷學校與國軍吃鳳梨「遭批情緒勒索」　農糧署：無權力強逼

▲農糧署推廣鳳梨進入學校營養午餐，民眾黨批評是情緒勒索。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

現正值鳳梨盛產期，農糧署日前宣布與營養午餐團膳業者、產地農民團體合作，讓國產優質鳳梨入菜，但民眾黨今（20日）召開記者會，批評政府要求學生與國軍幫忙消化庫存，且情緒勒索國營企業、官股銀行認購滯銷農漁產品，農糧署長胡忠一則強調，農糧署沒有權力去強逼學校或國軍吃鳳梨，公股公司也不會聽農糧署的話，呼籲政治人物應趁鳳梨盛產時幫忙農民行銷，「打口水戰沒有意義」。

今年鳳梨受到天候影響，加上南部產區產季撞期，導致量多價跌。農委會農糧署前（18日）舉行記者會，宣布與營養午餐團膳業者、產地農民團體合作，讓國產優質鳳梨入菜，第一波鎖定台北市等6縣市20所中小學推動，總採購量達100噸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，農糧署此舉，被卻部分人事視為推動「班班吃鳳梨」，民眾黨今天更召開記者會，批評政府要求學生與國軍幫忙消化庫存，且情緒勒索國營企業、官股銀行認購滯銷農漁產品，希望政府做好農產品管銷規劃，不能要求學生與國軍為錯誤政策買單，同時應該積極開拓國際市場。

農糧署今天舉行「台灣天糰大聯盟」上市記者會，對於民眾黨質疑，農糧署長胡忠一回應，農糧署若有權力強推，就不用召開記者會，「政治人物講這種話不好」，農糧署怎麼可能去強逼學生與軍隊吃鳳梨，只是發公文給學校、企業團體與軍隊，基於「吃在地、食當季」，所以鼓勵上述單位吃鳳梨，每一年都會這樣做，呼籲政治人物應該趁鳳梨盛產的時候，幫忙農民行銷，「打口水戰沒有意義」。

▲農糧署長胡忠一指出，無權力強迫學生或軍隊等單位吃鳳梨。（圖／記者許敏溶攝）

至於進入校園開記者會，胡忠一表示，去年12月21日審查鳳梨策略聯盟計畫時，計畫書內就有一項，把鳳梨配合食農教育進入校園，當時根本不知道今年鳳梨會遭遇天候與量大的狀況，因為策略聯盟可以掌握到每一個生產單位的量與品質，所以希望團膳業者能夠跟策略聯盟窗口直接出貨，這是計畫的一部份，並不是強迫學生吃鳳梨。

胡忠一也強調，鳳梨非常營養，有豐富膳食纖維與各種維他命與礦物質，此時鳳梨是產季，品質與價格都是最好，希望大家「吃在地、食當季」，怎麼會強迫學生吃鳳梨，而且營養午餐是教育部管轄，更何況「公股公司會聽我們的話嗎？」