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遭綠營抹紅張善政回轟了！論文、球場雙門案未交代清楚不會落幕

記者沈繼昌／桃園報導

針對張善政去年5月出席論壇論壇分享「華為現象」遭對手批評要將台灣科技業趕去大陸，張善政今（5）日受訪時高分貝回擊，論文的事情出現這麼久，林智堅到現在還一直交代不清楚，球場蓋出來，害這麼多球員受傷，根本影響他人格的可信度。論文與球場沒有交代清楚前，我覺得這兩件事情不會落幕。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天受訪時痛批，綠營每逢選舉就抹紅，論文與球場案未交代清楚前，這兩件事不會落幕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天受訪時痛批，綠營每逢選舉就抹紅，論文與球場案未交代清楚前，這兩件事不會落幕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政表示，對手想把我抹紅，並不能為他的論文跟球場的事情漂白，把錯誤資訊一直複製貼上，就是他們會做的事情，非常的遺憾。

另外，論文的事情出現這麼久，到現在還一直交代不清楚，我覺得這根本影響到他人格的可信度，第二，球場蓋出來，害這麼多球員受傷，球迷非常失望，比賽要移地舉行，我想他在工程的監督能力上也是破產。

張善政強調，論文與球場品質為什麼做成這個樣子，沒有交代清楚前，我覺得這兩件事情不會落幕。

張善政還提及，中共飛彈飛過台灣領空，竟由國外網站才知道？我覺得國軍弟兄們辛苦了，也要提醒政府，現在兩岸局勢有點緊張，一定要透明的資訊，讓我們民眾了解現在正在發生什麼事情。

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