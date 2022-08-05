張善政「論壇說」質疑綠營抹紅　林智堅諷：應誠實面對自己

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天受訪時表示，張善政去年5月參加論壇才說的話，應該誠實面對自己，不要選舉到了才來轉彎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨市長參選人張善政去年5月參加論壇分享「華為現象」，事後卻批評被綠營抹紅，民進黨桃園市長參選人林智堅今天受訪時表示，張去年五月參加講座才說過的話，我想他應該要誠實的面對他自己，不要選舉到了才來轉彎。

張善政去年5月參加論壇，當時曾呼籲台灣科技產業，應該要趕快去大陸進行高階研發，但昨天突然改口說，當時只是說要利用市場來厚植我們的實力，並質疑民進黨抹紅，對此，林智堅今天在中壢區新明市場拜票受訪時指出：「這是他（指張）去年五月參加一個講座說過的話，他應該要誠實的面對自己，不要選舉到了才來轉彎，應該要和社會大眾說明清楚。」

陪同的市長鄭文燦也表示：「台商回流首選是在桃園，台商都是把高階製造及研發中心設在桃園，特別是電子業前30強都在桃園，張善政的發言是反向操作，與我們的價值觀差非常多，作為討論的底本，可以把他座談會的發言逐字的公布，凡走過必留下痕跡，他的價值觀跟我們差這麼多確實是意料之外，不過我已經查得很清楚，他歷來的發言都是這樣子，我們會公布逐字稿讓大家看一看。」

鄭文燦也呼籲，看好台灣、選擇桃園是正確的，桃園是投資台灣三大方案最大的受益者，一共有三千四百億的投資落腳桃園，佔了全國回流金額的百分之十九，還不包括很多跨國的企業都選擇桃園。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天與鄭文燦市長到中壢區新明市場拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅也提及，昨天有媒體報導說裴洛西議長來訪，要持續朝桃園選舉採取攻堅方式，這樣的說法是證實了國民黨對桃園的選舉沒有提出牛肉，也沒有提出政見，只想以攻擊抹黑的方式，是開民主倒車，也不會是桃園人所樂見或期待的。

林智堅認為，裴洛西議長訪台，這是國際友人來到台灣，可看到台灣人非常的熱情支持，中國片面破壞區域的和平，在台海採取軍事的演習，造成了航線通行、或是全球供應鏈影響，這時候朝野應該不分藍綠，應該放下成見，支持政府、支持國家，一起向國際來發聲，要求中國盡快停止軍演，保衛我們印太區域的和平安全。

林智堅強調，選舉還是要回到正常軌道，民主是競賽不是抹黑比賽，這個競賽是要用政績、政見及努力，來贏取人民支持，這是民主政治最基本道理，如果民主政治要放出一大堆烏賊或側翼，這是貶損民主，也低估選民的智慧，如果一再澄清和說明的話題，卻是聽不到，甚至是未審先判，這不是一個很好的做法。

【更多新聞】

►無聊男當街虐殺寵物兔...幾乎踩扁 到案狂辯「不是我」下場慘曝

►遭綠營抹紅張善政回轟了！論文、球場雙門案未交代清楚不會落幕

►裴洛西來訪大陸軍演恫嚇 鄭文燦林智堅：與追求和平背道而馳