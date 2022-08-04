台南月老紅到海外！　日本大叔寄46封航空急信請託牽紅線

▲日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，在七夕傳為美談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南月老紅到海外！日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，廟方表示，除了將內容稟告給月老之外，還會將信件擺放在供桌上3天，讓月老有空的時候再仔細看看。最後也會把信件收好，並回信給給這名大叔，告知他信件內容已經稟告給月老，請他放心。

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4日是七夕，台南祀殿武廟，一早就湧進許多參拜月老的信眾，特別地是月老供桌上出現一封註記「加急件」的信，廟方表示，寄件人是日籍男子田中，受疫情影響無法來台參拜，每隔2週就會寄信給月老祈求良緣，今年共收到46封從日本寄來的信。

廟方表示，這封信是一名日籍男子田中寄來的，受疫情影響，外國香客沒辦法親自來台參拜，從今年1月開始，陸續收到從日本寄給月老求姻緣的信件，至今總共收到46封，分別是由3位日本人寄來的。

其中50歲的田中先生相當虔誠，在疫情前就曾到武廟參拜，今年開始每2週就會寄航空「加急件」給月老，田中先生很用心，他所寄的信件不僅每一封內容都不同，而且還會附上月老的照片、金箔、紅線等小物，為的就是誠摯的祈求自己能與喜歡的女子結婚。另外他也很貼心，除了用日文寫下名字、生日、地址外，也附上中文翻譯，好讓月老看個清楚。

廟方人員為了確實將這名大叔的祈求讓月老知道，除了將內容稟告給月老之外，還會將信件擺放在供桌上3天，讓月老有空的時候再仔細看看。最後也會把信件收好，並回信給給這名大叔，告知他信件內容已經稟告給月老，請他放心。