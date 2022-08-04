　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南月老紅到海外！　日本大叔寄46封航空急信請託牽紅線

▲日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，在七夕傳為美談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，在七夕傳為美談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南月老紅到海外！日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，廟方表示，除了將內容稟告給月老之外，還會將信件擺放在供桌上3天，讓月老有空的時候再仔細看看。最後也會把信件收好，並回信給給這名大叔，告知他信件內容已經稟告給月老，請他放心。

▲日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，在七夕傳為美談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

4日是七夕，台南祀殿武廟，一早就湧進許多參拜月老的信眾，特別地是月老供桌上出現一封註記「加急件」的信，廟方表示，寄件人是日籍男子田中，受疫情影響無法來台參拜，每隔2週就會寄信給月老祈求良緣，今年共收到46封從日本寄來的信。

▲日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，在七夕傳為美談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方表示，這封信是一名日籍男子田中寄來的，受疫情影響，外國香客沒辦法親自來台參拜，從今年1月開始，陸續收到從日本寄給月老求姻緣的信件，至今總共收到46封，分別是由3位日本人寄來的。

▲日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，在七夕傳為美談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中50歲的田中先生相當虔誠，在疫情前就曾到武廟參拜，今年開始每2週就會寄航空「加急件」給月老，田中先生很用心，他所寄的信件不僅每一封內容都不同，而且還會附上月老的照片、金箔、紅線等小物，為的就是誠摯的祈求自己能與喜歡的女子結婚。另外他也很貼心，除了用日文寫下名字、生日、地址外，也附上中文翻譯，好讓月老看個清楚。

▲日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，在七夕傳為美談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方人員為了確實將這名大叔的祈求讓月老知道，除了將內容稟告給月老之外，還會將信件擺放在供桌上3天，讓月老有空的時候再仔細看看。最後也會把信件收好，並回信給給這名大叔，告知他信件內容已經稟告給月老，請他放心。

▲日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，在七夕傳為美談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
快訊／共軍導彈「飛越台北上空」　國防部深夜回應了
快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上
共軍4飛彈飛越台灣「警報沒響」　關鍵原因曝光
穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」：想怎打就怎打
日本抗議共軍飛彈「飛入專屬經濟區」！中國回擊了
生涯最遠全壘打！張育成前隊友開轟　大聯盟驚呼：不是人
快訊／共軍軍演首日！22架共機跨越台海中線邊緣
日本曝飛彈軌跡飛越「台灣本島」上空　詳細資訊曝光
共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎？

台南月老紅到海外！　日本大叔寄46封航空急信請託牽紅線

2022年綠點子國際發明暨設計競賽　嘉藥熱鬧登場

快訊／台北南港驚傳停電！1395戶受影響　台電急搶修

線上申請「五萬元補助金」超便民！指揮中心：假的

突圍實彈包夾！交通部引導74架班機成功繞道　35艘船照常進出港　

今天七夕？文化部PO「情你去死啦」介紹七娘媽　網讚：照片有聲音

收到簡訊稱「政府補助確診者五萬元補助金」　指揮中心：詐騙訊息

戀愛就「獸性大發」！12星座野獸男大公開...天蠍竟只排第7

明起雨勢趨緩「防飆36度↑高溫」　下周變天！颱風生成機率曝

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

被騙吃藥！萌貓一嚼氣飆國罵　媽嚇壞：一定是朋友帶壞牠XD

共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎？

台南月老紅到海外！　日本大叔寄46封航空急信請託牽紅線

2022年綠點子國際發明暨設計競賽　嘉藥熱鬧登場

快訊／台北南港驚傳停電！1395戶受影響　台電急搶修

線上申請「五萬元補助金」超便民！指揮中心：假的

突圍實彈包夾！交通部引導74架班機成功繞道　35艘船照常進出港　

今天七夕？文化部PO「情你去死啦」介紹七娘媽　網讚：照片有聲音

收到簡訊稱「政府補助確診者五萬元補助金」　指揮中心：詐騙訊息

戀愛就「獸性大發」！12星座野獸男大公開...天蠍竟只排第7

明起雨勢趨緩「防飆36度↑高溫」　下周變天！颱風生成機率曝

台東賞熱氣球「插進山壁車位」回程愛車全毀！　男星抓到兇手只能認賠

俄法院判決「WNBA球星」持大麻案　最高可判處9.5年徒刑

共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎？

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

默默練習要讓教練團安心　葉竹軒：大家都很努力

快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上空

黃郁豈全大運奪金成黑馬！連兩次闖排名賽8強　相信年輕是本錢

最危險也最安全！機智老鼠「消失術」躲貓　網：跟卡通一樣

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

台南月老紅到海外！　日本大叔寄46封航空急信請託牽紅線

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

快訊／知名兩性作家罹「攝護腺癌三期」

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

馬祖藍天突現「閃電白煙」！他目睹全程：對岸射了

突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」真相曝光

7區軍演困台！共軍實彈射擊再增一處東部海域　航港局示警

比1996年台海危機緊張「台灣人卻不怕」　網曝原因

浪漫七夕「不宜行房」！命理師曝6大禁忌

裴洛西翻譯「AIT口譯妹」爆紅　金牌口譯員說話了

同居第一晚撞見男友藏6年秘密　2秒畫面忘不掉

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒

午後雨彈開炸！13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

中台灣大雷雨夜襲　下周變天

更多熱門

相關新聞

日譴責共軍飛彈飛入專屬經濟區！中國回擊

日譴責共軍飛彈飛入專屬經濟區！中國回擊

日本防衛省4日晚間表示，中國4日下午3點至4點發射的導彈當中，有5枚落在日本專屬經濟區當中，已向北京表達抗議。對此，中國外交部發言人華春瑩回擊，中日在相關海域還沒劃界，所以不存在有關的軍事行動區域是位於、或進入「日本專屬經濟區」這種說法。

日本「飛彈軌跡」飛越台灣本島上空　詳細資訊曝光

日本「飛彈軌跡」飛越台灣本島上空　詳細資訊曝光

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

關鍵字：

台南月老日本大叔急信紅線

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

共軍比照金正恩模式已射2枚飛彈　目標區落在台海周邊國際水域

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

解放軍首波實彈演習 平潭民眾拍下火箭彈發射、直升機群掠空

美P-8A直衝共軍演習空域　網讚：美軍最猛

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

東協：台海緊張恐致大國誤判後果難料

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面