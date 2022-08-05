陸地圖APP摸透台灣…「街道用陸城市命名」衝熱搜　網友嗨喊解放

▲大陸網友發文可以看到台灣詳細地圖。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

共軍對台軍演進入第二天，「地圖可顯示台灣省每個街道」登上微博熱搜榜首，不少網友發現在大陸地圖APP中搜尋「台灣省」，就可以顯示完整的台灣地圖，且精準到街道的紅綠燈。網友甚至發現，台北市不少街道用大陸城市命名。許多人嗨翻表示，「快解放吧。」不過也有網友直言，其實一直以來都可以看到台灣地圖。

據《中國新聞網》報導，5日，不少網友在社交媒體開心呼喊，現在在地圖搜索台灣，能看到完整顯示的台灣地圖了，「精確到街道紅綠燈」。「地圖可顯示台灣省每個街道」還登上微博熱搜第一。

不少網友興奮表示，在高德地圖、百度地圖等大陸地圖APP中搜尋台灣，可顯示台灣的每一條街道，且不少街道以大陸城市命名，以台北為例，有廣州街、長沙街、貴陽街、重慶南路、武昌街、青島路、常德街、西藏路等等。

除了街道名稱之外，建築物、餐廳、店舖等均在地圖中有顯示。網友發現，台北有不少大陸美食，包括「寧波生煎包」、「山西刀削麵」等。話題「想去台灣省吃山西刀削麵」也由此登上微博熱搜，還有人表示想去吃「小統一牛排」。

對此，大陸網友嗨翻表示，「都是故鄉的路，希望也是歸家的路」、「等解放台灣後什麼益陽麻辣燙、柳州螺螄粉、南昌瓦罐湯、長沙臭豆腐的都可以開幾家過去的」、「台灣省公務員啥時候招」、「導彈：什麼意思？你在給我點菜嗎？」。不過，也有網友指出，「十年前去灣灣，地圖就可以用的」、「暈啊，一直都可以啊拜托，只是你們平常不看各國地圖，我就經常看，每個國家都可以啊」。

3日，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）晚間抵台，成為全球焦點。不只台灣民眾關注，大陸中國網從晚上開始直播，各大知名社交平台騰訊、百度、bilibili陸續跟進裴洛西航班動態資訊。住在北京顏先生向《東森新媒體ETtoday》記者提供直播訊息，當裴洛西航班降落前，地圖資訊清楚到台北市立美術館、行天宮、大直明水路、松山機場一帶地圖清清楚楚。