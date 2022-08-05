導彈「直接穿越南港、新店上空」！　趙少康轟：哪個國家可以接受

記者邱晟軒／綜合報導

根據日本防衛省，中國解放軍於4日下午1時56分起至下午4時，向台灣周遭發射常規彈道飛彈9枚，而其中4枚導彈飛越大台北上空，引發民眾譁然。對於國防部未在第一時間向國人公布飛彈越過台灣上空一事，資深媒體人趙少康痛批中央「全世界有哪一個國家可以接受飛彈飛越國土？」

趙少康今天在臉書以「蔡英文的千萬別抬頭」為題發文表示，裴洛西走了以後，中共開始高壓迫的「圍台軍演」、發射導彈，昨天有4枚東風飛彈直接穿越北台灣的萬里、新店、南港上空，真是驚心動魄。國防部第一時間不只不敢公布飛彈已經穿越台灣上空，甚至誤導媒體「沒穿越」，最後被日本防衛省公布的彈道資訊狠狠打臉，大家才知道昨天歷經了這一切，真是蔡英文版的「千萬別抬頭」。

▲共軍4飛彈首次穿越台灣！（圖／路透社）

趙少康指出，面對中國的武嚇與經濟制裁，蔡英文跟蘇貞昌神隱一天，到昨天晚上，蔡英文才發布影片講了一堆空話，連國安會議都沒開，真的不認為國家安全面臨威脅嗎？怎麼會只想挑釁、刺激中共，卻沒有先對後果做好因應準備，立即展現「保台」的作為給大家看看？

趙少康認為，導彈飛越北台灣上空被揭露，大家開始懷疑演習時的防空警報都是做做樣子，怎麼飛彈真的來了，反而完全靜悄悄，人民都被蒙在鼓裡？國防部說因為飛彈在大氣層裡，對地面沒有危害，所以不需要發布防空警報，真是硬拗的「國防布」。大家擔心的是對岸的飛彈會不會穿過海峽中線、會不會飛越台灣上空，蔡政府闖了禍，沒有應對辦法，只能粉飾太平，以為不公布資訊，飛彈就沒來？

▲共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

趙少康痛斥，不論彈道高度，全世界有哪一個國家可以接受飛彈飛越國土？悶不吭聲只旁觀，難道就是蔡英文喊了幾年的「抗中保台」具體作法？蔡英文不只無法保台，反而像被教訓以後，只想用「綏靖主義」求和的犯錯小孩。

最後，趙少康表示，俄羅斯出兵攻打烏克蘭時，蔡英文大張旗鼓召開國安會議，現在中共的飛彈都兵臨城下了，蔡英文卻只忙著拍影片，她到底是烏克蘭總統還是中華民國總統？96年飛彈危機時，當時的參謀總長羅本立立即飛到金馬前線巡查16次穩定民心，烏克蘭總統澤倫斯基也在開戰後趕到前線慰問將士，台海局勢現在比96年時更緊張，蔡英文只躲在總統府拍影片、關心自己的YouTube點擊數，真是拿台灣前途與人民性命開玩笑。