快訊／共軍圍台軍演侵犯主權！蔡英文籲國際社會支持台灣

記者陳家祥／台北報導

共軍宣布4日起到7日，在台灣周邊6處海域進行軍演，今更是發射多枚飛彈，危及台海和平。對此，總統蔡英文表示，中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，這種刻意、持續升高軍事威脅，對台灣、對國際社會，都是不負責任的做法；蔡強調，我們冷靜不躁進、理性不挑釁，但也會堅定不退縮，「我要在此呼籲國際社會，支持民主台灣」。

美國眾議長裴洛西離台後，中共4日中午起連續3天在台灣周邊海空域進行實彈射擊，演習劃設範圍涵蓋部分我國領海。國防部指出，中共已於下午約1點56分，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。

總統蔡英文表示，今天，中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，這不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。

蔡英文說，這不但破壞了台海的現狀，侵犯了我們的主權，更造成印太區域的高度緊張；而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅。我們嚴正要求中國理性自制。

「我要強調，我們不會升高衝突，不會挑起爭端。」蔡英文表示，我們會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。現在，國軍已經加強戰備，嚴密且即時地掌控周邊所有的軍事動態；我們也和各方的盟友密切聯繫、共同協力，防杜區域的安全情勢的升高。

蔡英文說，國安部門也掌握全盤情勢，並且和行政部門密切聯繫，全力維護航道安全、順暢，確保機場、港口運作如常。同時，確保經濟及金融市場的正常和穩定。政府團隊正沉著應變，請全體國人安心。

蔡英文也向國際社會表達，民主的台灣，始終是負責任的國際一員；我們致力維護臺海和平穩定的現狀。我們冷靜不躁進、我們理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮。

「我要在此呼籲國際社會，支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動。」蔡英文說，台灣也會如同過往，和區域內的成員，以及全球民主夥伴共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。

▲總統蔡英文回應中國在台灣周邊進行實彈射擊演習。（圖／翻攝自總統府影片）





▲解放軍實彈演習範圍。（圖／林宜潔製作）