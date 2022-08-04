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快訊／總統府：嚴正要求中國自制　朝野政黨共同維護台海和平

▲110年國慶大典，F16戰鬥機通過會場上空。（圖／記者林敬旻攝)

▲F16戰鬥機。（圖／記者林敬旻攝)

記者杜冠霖／台北報導

美國國會眾議院議長裴洛西旋風訪台，中國大陸隨即展開一連串動作施壓，更展開大規模軍演，發射共計11枚東風系列彈道飛彈。對此，總統府表示，嚴正要求中國理性自制，也呼籲全體國人團結一心、朝野政黨團結一致，與全球民主夥伴一起，共同遏止中國片面、不理性的軍事行為，共同維護台海及區域的和平穩定。

總統府發言人張惇涵4日表示，中國於今日下午約13時56分起，向臺灣東北、西南，及東部周邊海域，發射共計11枚東風系列彈道飛彈。國安及國軍各單位皆即時掌握發射動態，並啟動相關防禦系統，確保國家安全，請國人安心。

張惇涵表示，中國持續且刻意升高的軍事威脅，尤其在國際繁忙的海空航道採取軍事行動，已單方面破壞台海現狀及印太區域的和平穩定，並侵害國際自由航行與全球貿易正常進行。對此，總統府嚴正要求中國理性自制。

張惇涵表示，總統蔡英文皆全程、全盤、即時掌握周邊情勢，國安團隊及國軍各單位也完整掌握相關訊息，亦和行政部門密切協調連繫，並與區域周邊理念相近的國家共同合作，進行必要且適當的因應。

張惇涵強調，堅定守護國家主權、堅決捍衛國土安全、堅守民主自由防線，台灣不會退縮。總統府也呼籲，全體國人團結一心、朝野政黨團結一致，與全球民主夥伴一起，共同遏止中國片面、不理性的軍事行為，共同維護台海及區域的和平穩定。

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