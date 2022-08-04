蔡英文稱對中國保持開放態度　柯文哲：我一對話就被打成中共同路人

記者袁茵／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，引發中方不滿，從4日中午起在台灣周邊6處海域進行軍演。面對總統蔡英文稱軍事演習是沒必要的回應，台灣一直對建設性對話保持開放態度，台北市長柯文哲認為，「我們一對話就被打成中共同路人。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝，下同）

柯文哲4日下午到麗山高中嘉勉射箭隊光榮凱旋，並且於會後受訪。針對中共軍演一事，柯文哲表示，這就是他之前一直強調的，不是因為有衝突而不交流，應該是倒過來，有衝突且危險還不小的時候才要交流，「已讀不回已經很糟糕了，不讀不回更糟糕。」

柯文哲指出，很多事情平常不協調，危機時也不協調，就很容易擦槍走火，例如俄烏戰爭還沒開打前，沒有人認為真的會打起來，越是危機的時候，就要理性、務實、科學並冷靜思考，沈穩地去應對。

媒體追問，很多民眾對中共軍演感到無所謂，柯文哲回應，現在有多少航班受到影響，今天就有600多班，「太恐慌不對，太不當一回事也不對。」仍要務實面對問題。

至於中共飛彈可能飛越過上空，台北市因應方案為何？柯文哲說明，國防屬於總統職權，不過台北市在萬安演習時有稍微演練過一遍，「不過我覺得我們還是要有更多的準備。」目前北市正在寫萬安演習的事後檢討報告，台灣還是要居安思危，很多事情仍要準備。

另外，關於蔡英文稱「軍事演習是沒必要的回應，台灣一直對建設性對話持開放態度」等言論，雙城論壇是否就是一種對話？柯文哲直言，「可是我們一對話就被打成中共同路人。」本來就應該要對話，一開始就說過，交流比交惡好，對話比對抗好，友誼比仇恨好。

最後，被問到若當選總統，依照情勢是否會邀請裴洛西訪台？柯文哲回應，台北市長沒辦法知道所有的事情，包括幕前、幕後等，這些東西需要事先完整評估，「事情發生就發生了，現階段我們怎麼把危機渡過去。」