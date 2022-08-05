快訊／縱火奪46命！城中城大火一審宣判　黃格格判無期徒刑

▲高雄城中城大火。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，高雄地檢署今年1月21日偵查終結，認定嫌犯黃格格（51歲）僅因感情猜忌，心生怨恨，竟在酒後情緒失控，欲藉點火滋事讓郭姓男友難堪，引發重大火災害無辜生命死亡，檢方以刑法放火罪、殺人罪起訴，高雄地方法院經過半年多的審理，今（5）日上午一審宣判，依放火罪判處黃格格無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

回顧這場大火，去年10月14日凌晨2點54四分，高雄市消防局接到第一通報案電話，傳來急促的聲音大喊「府北路的城中城失火了！」消防局獲報，立即指派前金、鼓山及中華分隊出動救災，大批消防隊員雖然在9分鐘後陸續趕抵現場，但火勢已相當猛烈，大火及濃煙不斷向上竄燒，救災困難，一直到清晨4點39分，火勢才獲得控制，上午7點17分完全撲滅。

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

這場燒了4個多小時的無情惡火，造成46死43傷的嚴重傷亡，檢方調查，起火點是在城中城一樓的茶具行，該處是郭姓男子在2020年開始使用，平常就有一些朋友在此群聚喝酒，案發當晚郭與黃和另外兩名友人又再度一起喝酒，黃不斷抱怨郭還和前女友聯繫，郭怕黃一直盧，就先行離去，到了14日清晨1點多，兩名友人也隨後離開。

郭男離開後，黃格格持續一個人喝悶酒，還不斷傳LINE和語音訊息給郭，郭不讀不回，黃女於是認為郭又去找前女友，於是決定讓郭難看，因此將沒完全熄滅的淨香灰燼倒在沙發上，在14日凌晨2點16分離開。

▲高雄城中城火警嫌犯黃格格（右二）被判無期徒刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

檢方根據監視錄影畫面及證人供詞，發現郭男的處所在清晨2點52分冒出火光和濃煙，這時目擊的劉姓計程車司機發現起火，試圖想找水撲滅，但2點54分隨即發生閃燃，火勢快速蔓延開來，而火勢從一樓蔓延後，其實並沒有往上延燒，反而是因為煙囪效應，因此住在城中城高樓層的罹難者，大多是吸入濃煙窒息死亡，並非被火燒死，但仍造成重大傷亡。

偵訊過程中，黃格格否認傳訊息給郭男，供詞反覆，拒絕測謊，行使緘默權，但檢方仍認定黃格格蓄意引燃火源，導致發生大火，造成46人死亡，以刑法放火燒毀現有人所在建築物、殺人罪提起公訴，並向法院建請處以極刑並依法宣告褫奪公權終身，以昭炯戒。

法院審理時，黃格格從頭至尾否認有縱火的犯行，更沒有殺人的犯意，但罹難者家屬不滿，多次拿著死者的遺像出庭，要求法官判黃死刑。

雄院合議庭今日上午10時宣判，依放火罪判處黃格格無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

