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城中城大火奪46命　「多次派人查處」高市工務局、消防局全沒事

▲▼高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，高雄地方法院今（5）日上午一審宣判，依放火罪判處嫌犯黃格格（51歲）無期徒刑徒刑。至於外界關心相關行政單位是否有應負刑責，高雄地檢署經過半年多的追查，認定高雄市政府工務局、消防局和城中城大樓的李姓管理員都查無不法，今日也予以簽結。

這起造成46死43傷的大火發生在去年10月14日凌晨2點54四分，火勢延燒一發不可收拾，大批消防隊員雖然在9分鐘後陸續趕抵現場，大火及濃煙不斷向上竄燒，救災困難，一直到清晨4點39分，火勢才獲得控制，上午7點17分完全撲滅。

▲▼高雄城中城大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄鹽埕城中城大樓大火。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高雄地檢署今年1月21日偵查終結，認定嫌犯黃格格（51歲）僅因感情猜忌，心生怨恨，竟在酒後情緒失控，欲藉點火滋事讓郭姓男友難堪，引發重大火災害無辜生命死亡，檢方以刑法放火罪、殺人罪起訴，且黃格格犯後毫無悔意，態度惡劣，因此向法院建請處以極刑。

雄院今日上午一審宣判，依放火罪判處黃格格無期徒刑，外界也關心其他單位的相關責任？對此，檢方分案調查發現，城中城大樓為地上12層樓、地下2層樓之鋼筋混凝土住商大樓，其中，在違建及違反相關建築法規部分，7至11樓變更為住宅使用，屬住宿類H2「8層以上未逹16層，且建築物高度未達50公尺」類別，工務局人員因人力資源有限，先聚焦於高強度商業類建築物，其選擇判斷屬於機關裁量權限範疇，尚難認為有何廢弛職務之犯嫌。

關於城中城大樓未檢修申報消防安全設備的部分，高雄市政府消防局曾多次接獲人民陳情有消防設施問題後，也多次派員前往查處，因大門深鎖無人回應，乃於現場張貼檢查通知單，檢方認定消防局因無管理權人導致查處之困難，既曾函請高雄市政府工務局協助，並多次派員查處，認為消防局人員尚不構成廢弛職務釀成災害。

另外，對於城中城大樓李姓總幹事兼管理員，檢方認為李並非城中城大樓的區分所有權人，並非消防法所稱的管理權人，難以認定他有設置、維護其消防安全設備並委託消防設備師或消防設備士，定期檢修消防安全設備的責任，縱使有向住戶酌收費用，但該費用主要也是受託代為處理打掃清潔、收受垃圾、更換電燈等日常生活事務，僅在維持大樓基本運作，無法認定其有何應盡其防止火災發生的注意義務，而課予罪責。

對於工務局、消防局、李姓管理員的責任，檢方查無不法，在今日予以簽結。

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