城中城大火一審判無期　飽受腰傷之苦...黃格格爭取保外就醫

▲城中城大火嫌犯黃格格（右二）一審遭判處無期徒刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，高雄地檢署今年1月21日偵查終結，依放火罪、殺人罪起訴，高雄地方法院今（5）日上午一審宣判，依放火罪判處黃格格無期徒刑，褫奪公權終身。黃格格並未到庭聆聽宣判，據黃格格律師透露，黃從案發至今已收押9個多月，羈押期間情緒沒有太大起伏，獄方持續有安排輔導，黃也一直堅持沒有縱火的故意。

黃格格委任律師林泓帆表示，根據檢方的起訴內容，檢方僅依目擊火煙竄出的劉姓計程車司機說法，及黃離開隔間後，都沒人靠近起火點等間接證據的推論方式，指控黃格格縱火，缺少監視器畫面等直接證據，就以殺人罪、放火罪起訴，但兩者都是重罪，證據要求應該再高一點，不應採刪去法，例如認定黃格格最後離開，就是她縱火，因此他們始終都採無罪辯護。

至於黃格格的身體狀況方面，林泓帆說，黃一直都有腰部不適狀況，之前曾向法院聲請具保，讓黃外出就醫，或用戒護就醫的方式讓黃把腰傷治好，但法院將責任交給高雄女子監獄，目前還沒有獲得進展，後續會持續爭取，維護黃的基本人權。

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