　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誆賣快篩試劑！他利用網路電商洗錢　2個月坑60人「騙290萬」

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，高雄1名男子涉嫌在疫情期間，利用民眾搶購快篩時詐騙民眾財物，再假裝購買網拍物品，讓被害人將錢匯入網拍店家帳戶，最後藉口「多匯了」，再讓店家將錢轉入自己荷包，短短2隔月騙了60人，初估金額達290萬元。

警方調查，29歲的劉姓男子，在2022年4月至6月間，趁民眾瘋搶快篩劑時，在網路上成立多組臉書帳號，一人分飾多角，自己先在其他電商通路購買低價物品，同時在網路販售快篩劑，卻要想買快篩的民眾，把錢匯至先前的電商戶頭，然後再以匯太多錢為由，要電商把超商的款項退給他，做起無本生意。

▲▼劉姓男子趁疫情在網路詐騙快篩財，再透過網路商城賣家帳戶進行洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲劉姓男子趁疫情在網路賣快篩詐財，再透過網路商城賣家帳戶進行洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方還發現，劉嫌還趁疫情趨緩，有民眾想出國旅遊，還改利用販賣航空里程數，藉此詐騙想出國旅遊的民眾，也是以此方式找了網路商城的店家、代購網站的業者等人，將錢洗到自己帳戶。

▲▼方指出，劉姓男子雖然只有高職畢業，但2個月就騙了60人，騙走290萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方指出，劉姓男子雖然只有高職畢業，但2個月就騙了60人，騙走290萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步估計，劉姓男子雖然只有高職畢業，但相當聰明，2個月間就有60人上當受騙，受騙金額估計達290萬元，於是在高雄市小港區租屋處逮人，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方當場在劉嫌的租屋處中查扣手機、平板電腦等證物，也呼籲被害人勇於出面指認，且希望民眾網路購物選擇優良商家，避免自身財物受損。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
快訊／數位發展部將掛牌成立　唐鳳任首位部長
美派7架偵察機接近台灣　陸智庫預告：今天軍演「更精彩」
獨／7歲哥帶6歲妹擺攤真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃
買了飛機沒人開！　彭博：台灣急缺飛官　需50年才能補齊人手
飛日本轉機「大Delay」！日航1舉動暖炸　他秒起雞皮疙瘩
遊客湧入小琉球浮潛戲水　海巡緊急出動勸離
導彈「直接穿越南港、新店上空」　趙少康轟：哪個國家可以接受
快訊／解放軍10艘軍艦、20架共機「越過海峽中線」
陸外交部警告！　建交國不得與台灣進行任何形式官方往來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／龍潭叫賣小兄妹真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃高麗菜

高雄保大「氣勢如虹」1小時抓2通緝犯　挨酸：台南地下道撈就有

她拒付「4元影印費」寧打2年半官司　結局慘敗還得付4190裁判費

軍演沒在怕！遊客湧入小琉球浮潛戲水　海巡出動勸離危險海域

約出12歲少女！二寶爸喊：不可能不知會發生何事吧　硬上下場超慘

2女草漯拍夕陽沙丘迷路2hr　警出奇招「手電筒+發電風機」助脫困

無減速撞擊畫面曝！台中轎車衝3汽機車　1人破頭內臟裂1人斷手

誆賣快篩試劑！他利用網路電商洗錢　2個月坑60人「騙290萬」

開賓士卻沒繳30元臨停費！離場自撞消防栓　竟索賠6萬下場曝

快訊／車城浮屍身分曝！外籍男戴單車安全帽　警追查落海原因

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

獨／龍潭叫賣小兄妹真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃高麗菜

高雄保大「氣勢如虹」1小時抓2通緝犯　挨酸：台南地下道撈就有

她拒付「4元影印費」寧打2年半官司　結局慘敗還得付4190裁判費

軍演沒在怕！遊客湧入小琉球浮潛戲水　海巡出動勸離危險海域

約出12歲少女！二寶爸喊：不可能不知會發生何事吧　硬上下場超慘

2女草漯拍夕陽沙丘迷路2hr　警出奇招「手電筒+發電風機」助脫困

無減速撞擊畫面曝！台中轎車衝3汽機車　1人破頭內臟裂1人斷手

誆賣快篩試劑！他利用網路電商洗錢　2個月坑60人「騙290萬」

開賓士卻沒繳30元臨停費！離場自撞消防栓　竟索賠6萬下場曝

快訊／車城浮屍身分曝！外籍男戴單車安全帽　警追查落海原因

快訊／數位發展部8月27日掛牌成立　唐鳳任首位部長

喬科維奇未打疫苗無緣羅傑斯盃　參加美網機會恐怕也渺茫

黑狗怕沒飯吃！有家後「飼料總是留一口」　爸嘆：流浪時就是這樣

SCFI雖連八跌　港口壅堵讓供應鏈仍脆弱、今年估仍須忍受高運價

美派7架偵察機接近台灣！　大陸智庫預告：今天軍演「更精彩」

才剛分開幾分鐘！公主柴「狂撲哥懷裡塞奶」　媽目睹被閃瞎超傻眼

獨／龍潭叫賣小兄妹真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃高麗菜

孫鵬砲轟「劣質名嘴」凌遲兒子孫安佐：媒體好自為之

潤娥同台「小9歲」Yeri無懸念大勝！　她裙裝顯肉、手臉色差超大

米漿回娘家「不記得阿公」　黑毛消失網驚：原來也是驚喜包！

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

社會熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

7歲小兄妹凌晨叫賣飾品　警查真相滿滿洋蔥味

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

學姊邀玩柬埔寨！傻妹被逼做詐騙　遭軟禁狂毆

水淹嘉義市區畫面曝　博愛陸橋回堵慘成停車場

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

妙齡女慶生趴後懷孕　胚胎驗出撿屍者

快訊／台中5歲女童13樓墜落送醫不治　原因待查

小琉球被劃為「軍演區」　漁民憂：若成常態怎麼生活

更多熱門

相關新聞

中國飛彈落入EEZ　印證東京對台海顧慮

中國飛彈落入EEZ　印證東京對台海顧慮

日本防衛省表示，中國昨天從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區（EEZ）。有日本記者說，這印證日本官員近年觀點，認為台海任何危機都必然嚴重影響日本國安。

她登樂山林道右腳脫臼　10勇消花9小時將人抬下山

她登樂山林道右腳脫臼　10勇消花9小時將人抬下山

中國對裴洛西訪台反應　美：公然挑釁

中國對裴洛西訪台反應　美：公然挑釁

快訊／本土+21577「6縣市病例破千」

快訊／本土+21577「6縣市病例破千」

快訊／今增54死！本土+21577、境外+292

快訊／今增54死！本土+21577、境外+292

關鍵字：

疫情快篩詐騙影音

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

金剛悄回台想給女友驚喜！

炎亞綸遭自創品牌「微博團隊」切割！

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面