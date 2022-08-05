誆賣快篩試劑！他利用網路電商洗錢　2個月坑60人「騙290萬」

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，高雄1名男子涉嫌在疫情期間，利用民眾搶購快篩時詐騙民眾財物，再假裝購買網拍物品，讓被害人將錢匯入網拍店家帳戶，最後藉口「多匯了」，再讓店家將錢轉入自己荷包，短短2隔月騙了60人，初估金額達290萬元。

警方調查，29歲的劉姓男子，在2022年4月至6月間，趁民眾瘋搶快篩劑時，在網路上成立多組臉書帳號，一人分飾多角，自己先在其他電商通路購買低價物品，同時在網路販售快篩劑，卻要想買快篩的民眾，把錢匯至先前的電商戶頭，然後再以匯太多錢為由，要電商把超商的款項退給他，做起無本生意。

▲劉姓男子趁疫情在網路賣快篩詐財，再透過網路商城賣家帳戶進行洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方還發現，劉嫌還趁疫情趨緩，有民眾想出國旅遊，還改利用販賣航空里程數，藉此詐騙想出國旅遊的民眾，也是以此方式找了網路商城的店家、代購網站的業者等人，將錢洗到自己帳戶。

▲警方指出，劉姓男子雖然只有高職畢業，但2個月就騙了60人，騙走290萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步估計，劉姓男子雖然只有高職畢業，但相當聰明，2個月間就有60人上當受騙，受騙金額估計達290萬元，於是在高雄市小港區租屋處逮人，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方當場在劉嫌的租屋處中查扣手機、平板電腦等證物，也呼籲被害人勇於出面指認，且希望民眾網路購物選擇優良商家，避免自身財物受損。