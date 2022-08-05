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社會 社會焦點 保障人權

害死46人！黃格格一審判無期徒刑　家屬淚問：為何不是判死刑？

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，高雄地方法院今（5）日上午宣判，依放火罪判處嫌犯黃格格（51歲）無期徒刑，到場聆聽宣判的黃姓死者家屬，當場流下難過的淚水，頻頻問「為何不是判死刑？」

▲▼城中城家屬 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲城中城大火罹難者家屬聽完宣判後落寞離開法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起造成46死43傷的大火發生在去年10月14日凌晨2點54四分，高雄市消防局接到第一通報案電話，傳來急促的聲音大喊「府北路的城中城失火了！」消防局獲報，立即指派前金、鼓山及中華分隊出動救災，大批消防隊員雖然在9分鐘後陸續趕抵現場，但火勢已相當猛烈，大火及濃煙不斷向上竄燒，救災困難，一直到清晨4點39分，火勢才獲得控制，上午7點17分完全撲滅。

▲▼城中城家屬 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲家屬對於判決結果無法接受。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢警在火勢撲滅後，立刻著手調查起火原因，發現大火竄燒前20分鐘，城中城附近社區的一名住戶曾目睹歇業茶具行的大門，冒出一陣煙霧，不久，茶具行突然傳出爆炸聲，接著竄出火舌，他見狀急忙報警，但整棟大樓已瞬間被大火及濃煙吞噬，檢方根據兩人的對話和錄音，發現黃女在離開後曾傳「要瘋陪你瘋」、「你想看到的事情，我一定做給你看，我不會騙你」等語，認定黃女是故意將未完全熄滅的淨香粉末，倒在沙發上，導致悶燒約30分鐘後發生閃燃，導致火勢快速蔓延，進而釀成重大悲劇，檢方偵結後，以依過失致死、失火罪起訴黃格格，法院也在今日做出一審判決，依放火罪判處黃格格無期徒刑。

到場聽判的家屬對於判決無法接受，原本住在城中城10樓的黃姓女子家屬表示，「46條人命ㄟ！為何沒有判死刑」，「無法接受」、「至少要讓她（指黃格格）下去陪那些人」

家屬痛批，黃格格在審理過程完全沒有悔意，有時家屬在庭上陳述意見時，只要對黃不利，黃還會用眼神怒瞪發言的家屬，態度惡劣。

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