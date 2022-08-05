不斷更新／台海資訊戰！國防、外交網站連2晚被駭　4天攻防一次看

記者黃翊婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台，惹怒中國大陸，中共解放軍立即宣布4日起展開「圍台實彈軍演」。同時，中方也立即展開網路攻擊，台灣從7-11超商、台鐵等電子看板都陸續遭到駭客入侵，總統府、外交部、國防部網站也被癱瘓，高雄市環保局網站甚至出現「掛滿五星旗」的畫面，《ETtoday東森新媒體》整理出近4天內發生的駭客事件，讓大家一次看懂事件始末。

▲裴洛西2日晚間抵台，3日與總統蔡英文會面。（圖／路透）

● 8月2日下午總統府官網遭受境外DDoS攻擊

裴洛西在2日晚間抵達台灣，而在她抵台前的當天下午，總統府官網遭受境外DDoS攻擊，攻擊流量為平日的200倍，導致官網一度無法顯示。此外，外交部網站同日深夜也一度無法連上，疑似同樣遭到攻擊癱瘓。

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▲7-11電視牆遭駭。（圖／取自「記者爆料網 2.0」）

● 8月3日上午全台多間7-11電視牆出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」

裴洛西抵台僅僅經過一個晚上，3日一早就有民眾發現，多家7-11門市的電視牆出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」等字樣，疑似遭到駭客入侵。高雄市議員邱俊憲表示，若這是惡意的、有系統的駭客入侵，便是嚴重的資安問題，這樣的方式是資訊戰的一種，呼籲一定要查清楚。

對此，7-11表示，廠商受到不明來源干擾播放訊息，事後已立即請廠商修復，門市營運正常。

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▲新左營車站螢幕牆也遭到駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

● 8月3日上午台鐵螢幕牆出現「老巫婆竄訪台灣」

民進黨前桃園市議員王浩宇3日上午在臉書PO文表示，台鐵新左營站的車站大廳螢幕竟以簡體字寫著，「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不段；偉大華夏終將統一」，疑似遭到駭客入侵。

經查證，台鐵新左營車站證實，「螢幕牆確實遭到駭客入侵，目前已請廠商修復，若未來持續被駭，會直接切電，詳細狀況之後會再對外說明」。

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▲竹山鎮公所的電子看板遭駭。（圖／竹山鎮公所提供）

● 8月3日上午南投縣竹山鎮公所的電子看板也淪陷

竹山鎮公所電子看板3日上午10時許也出現遭駭狀況，看板上寫著「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不段；偉大華夏終將統一」等字眼。

竹山鎮公所表示，事發當時鎮長陳東睦恰巧經過看見，隨即要求業務承辦人員調查，經確認後，發現是遭駭客入侵，立即遠端操控卻發現更新不了，而後遠端關機又被駭進重開，約11點手動關掉電源，同時也通知廠商來狀況排除。

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▲唐鳳表示，2日各公務機關都有受到網路攻擊，總流量超過1.5萬，超出過去單日最高攻擊量23倍。（資料照／記者周宸亘攝）

● 8月3日晚間政務委員唐鳳說明：攻擊量是過去最高23倍

政務委員唐鳳表示，針對最近網路攻擊，行政院持續加強防護跟應變，有國際資安危脅情事時，行政院會啟動警戒專案，在眾議長來台前，資安處就已經提醒關鍵基礎措施提高資安防護等級，都要加強資安的聯防跟監控，即時應處資安威脅，2日各公務機關都有受到網路攻擊，總流量超過1.5萬，超出過去單日最高攻擊量23倍，但機關都可以即時發現、即時處理。

針對台鐵新左營站內容被置換，唐鳳指出，受影響的是商用看板，是廣告廠商推播系統受到攻擊，但這是獨立線路，沒有影響機關正常的運作，有關7-11、台鐵看板事件，檢調還在調查當中，針對近期網路攻擊，機關都能即時發現、持續警戒，行政院也將督促各機關，加強聯防跟應處。

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▲行政院發言人羅秉成主持院會後記者會，證實被攻擊的對象包括總統府、國防部、外交部。（圖／行政院提供）

● 8月3日晚間行政院公布7-11、台鐵看板遭駭原因

NCC主委陳耀祥表示，根據初步調查結果，是因為這些廣告媒體系統裡面有使用到中國的軟體，也呼籲企業系統若有使用到中國軟體務必小心，可能有一些後門、木馬程式，平常不會有太大影響，但關鍵時刻容易成為被攻擊、被駭的對象。

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▲外交部官網癱瘓。（圖／翻攝外交部官網）

● 8月4日凌晨國防部、外交部官網癱瘓1天原因曝光

中共解放軍宣布自8月4日12點起展開軍演，沒想到國防部、外交部的官方網站3日深夜驚傳癱瘓，完全無法連線進入，截至4日凌晨0時15分仍處於癱瘓狀態。（國防部網站已在4日凌晨0時31分左右修復。）

至於是不是被駭客攻擊，國防部稍早表示，正在查修具體故障原因；而外交部表示，他們請中華電信清洗官網流量，這是正常管理維修。

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▲桃機網站呈現全白畫面。（圖／記者李姿慧翻攝）

● 8月4日上午桃機官網遭駭客攻擊畫面全白

桃園機場公司官網自2日下午到4日上午不斷遭受網路惡意攻擊，桃機公司3日深夜緊急導入新防護，但攻擊並未減少，4日上午官網一度進不去，呈現白畫面，直到上午近9時才恢復正常。不過，駭客攻擊仍在持續進行，讓官網連線出現不穩。

對此，機場公司回應，桃園機場4日自上午8時許官網連線不穩定，內網、機場app及機場營運運作正常，機場公司會持續監控處理。

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▲監理系統大當機，驗車作業也一度受到影響。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

● 8月4日上午監理系統全台大當機半小時

4日上午傳出監理系統全國大當機，全台監理站所都無法辨理業務，超商也無法連線代收，驗車也受到影響，不少民眾以為是遭到中國駭客入侵。

公路總局表示，公路監理資訊系統全國中心4日上午8時，因核心系統資料庫硬體異常，造成公路監理資訊系統服務包括臨櫃服務、超商代收及車輛代檢服務等，無法正常運作，經緊急修復，已於上午8時29分完成系統問題修正。

公路總局指出，廠商中華電信發現資料庫異常後，不到半小時內就排除問題，但針對資料庫硬體問題，後續也已經請中華電信提出相關改善，該案與駭客入侵無關。

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▲台電證實3日網站受到攻擊次數多達490萬次。（資料照／記者林悅翻攝）

● 8月4日下午台電公布遭資安攻擊達490萬次

裴洛西訪台許多政府機關遭駭客攻陷，引發民眾擔憂台灣是否會陷入資安危機。台電發言人吳進忠表示，3日的攻擊頻率最高，總計來到490萬次，相對於以往的攻擊，次數十分驚人，不過，目前攻擊的頻率已經下降，而台電的資安團隊也會進行24小時監控。

吳進忠表示，此次攻擊主要是針對台電外網進行攻擊，也就是台電官網或是資訊揭露的部分，內網則不受影響，內網主要是供輸電系統的重要命脈，與外網完全切割，有自己獨立的資安保護，不受此次攻擊影響。

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▲高雄環保局網頁遭駭，掛滿五星旗。（圖／高雄市環保局）

● 8月4日晚間高雄環保局官網遭駭「掛滿五星旗」

高雄市環保局官網4日晚間8點56分發現飲用水網站遭駭客惡意入侵，網頁被掛上五星旗，當晚9點15分已先行下架網頁，後續會持續追查原因、積極修復，防止類似情形再發生。

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▲警政系統癱瘓，基層警員PO網求助。（圖／翻攝靠北police）

● 8月4日晚間警政系統「全台癱瘓」勤務停擺

警政署表示，4日22時30分左右接獲縣市警局同仁反映部分警政資訊系統無法使用，經查為機房網路連線設備故障，導致系統無法正常查詢，已初步排除遭駭客攻擊，亦無民眾個資外洩之情事。

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▲國防部網站連續2晚癱瘓。（資料照／記者邱顯燁攝）

● 8月5日凌晨國防部、外交部官網再次癱瘓

日本防衛省4日公布，共軍發射東風系列彈道飛彈曾經過台北上空，掀起各界關注，國防部同日深夜立刻回應，強調該飛彈飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害。沒想到，國防部跟外交部的官網5日凌晨0時09分突然再度癱瘓，等於連續2晚都被攻陷。（國防部網站已在5日0時27分修復。）

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