　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不斷更新／台海資訊戰！國防、外交網站連2晚被駭　4天攻防一次看

記者黃翊婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台，惹怒中國大陸，中共解放軍立即宣布4日起展開「圍台實彈軍演」。同時，中方也立即展開網路攻擊，台灣從7-11超商、台鐵等電子看板都陸續遭到駭客入侵，總統府、外交部、國防部網站也被癱瘓，高雄市環保局網站甚至出現「掛滿五星旗」的畫面，《ETtoday東森新媒體》整理出近4天內發生的駭客事件，讓大家一次看懂事件始末。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲裴洛西2日晚間抵台，3日與總統蔡英文會面。（圖／路透）

● 8月2日下午總統府官網遭受境外DDoS攻擊

裴洛西在2日晚間抵達台灣，而在她抵台前的當天下午，總統府官網遭受境外DDoS攻擊，攻擊流量為平日的200倍，導致官網一度無法顯示。此外，外交部網站同日深夜也一度無法連上，疑似同樣遭到攻擊癱瘓。

相關新聞：總統府網站遭200倍境外DDoS攻擊癱瘓　20分鐘內火速擺平

▲▼7-11超駭客入侵，電視螢幕寫「戰爭裴洛西滾出台灣」。（圖／取自「記者爆料網 2.0」）

▲7-11電視牆遭駭。（圖／取自「記者爆料網 2.0」）

● 8月3日上午全台多間7-11電視牆出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」

裴洛西抵台僅僅經過一個晚上，3日一早就有民眾發現，多家7-11門市的電視牆出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」等字樣，疑似遭到駭客入侵。高雄市議員邱俊憲表示，若這是惡意的、有系統的駭客入侵，便是嚴重的資安問題，這樣的方式是資訊戰的一種，呼籲一定要查清楚。

對此，7-11表示，廠商受到不明來源干擾播放訊息，事後已立即請廠商修復，門市營運正常。

相關新聞：7-11螢幕驚見「裴洛西滾出台灣」　他急喊：這是資訊戰！要查清楚

台鐵新左營車站螢幕牆被駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲新左營車站螢幕牆也遭到駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

● 8月3日上午台鐵螢幕牆出現「老巫婆竄訪台灣」

民進黨前桃園市議員王浩宇3日上午在臉書PO文表示，台鐵新左營站的車站大廳螢幕竟以簡體字寫著，「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不段；偉大華夏終將統一」，疑似遭到駭客入侵。

經查證，台鐵新左營車站證實，「螢幕牆確實遭到駭客入侵，目前已請廠商修復，若未來持續被駭，會直接切電，詳細狀況之後會再對外說明」。

相關新聞：台鐵螢幕牆出現「老巫婆竄訪台灣」：迎接的人將受審判

▲▼ 竹山鎮公所電子看板遭駭，相關人員火速斷網 。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山鎮公所的電子看板遭駭。（圖／竹山鎮公所提供）

● 8月3日上午南投縣竹山鎮公所的電子看板也淪陷

竹山鎮公所電子看板3日上午10時許也出現遭駭狀況，看板上寫著「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不段；偉大華夏終將統一」等字眼。

竹山鎮公所表示，事發當時鎮長陳東睦恰巧經過看見，隨即要求業務承辦人員調查，經確認後，發現是遭駭客入侵，立即遠端操控卻發現更新不了，而後遠端關機又被駭進重開，約11點手動關掉電源，同時也通知廠商來狀況排除。

相關新聞：路邊電子看板出現「老巫婆」！竹山鎮公所火速手動斷網

▲▼無店面公會第三次產業論壇-唐鳳。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐鳳表示，2日各公務機關都有受到網路攻擊，總流量超過1.5萬，超出過去單日最高攻擊量23倍。（資料照／記者周宸亘攝）

● 8月3日晚間政務委員唐鳳說明：攻擊量是過去最高23倍

政務委員唐鳳表示，針對最近網路攻擊，行政院持續加強防護跟應變，有國際資安危脅情事時，行政院會啟動警戒專案，在眾議長來台前，資安處就已經提醒關鍵基礎措施提高資安防護等級，都要加強資安的聯防跟監控，即時應處資安威脅，2日各公務機關都有受到網路攻擊，總流量超過1.5萬，超出過去單日最高攻擊量23倍，但機關都可以即時發現、即時處理。

針對台鐵新左營站內容被置換，唐鳳指出，受影響的是商用看板，是廣告廠商推播系統受到攻擊，但這是獨立線路，沒有影響機關正常的運作，有關7-11、台鐵看板事件，檢調還在調查當中，針對近期網路攻擊，機關都能即時發現、持續警戒，行政院也將督促各機關，加強聯防跟應處。

相關新聞：裴洛西訪台總統府、外交部網站曾被癱瘓　政院：攻擊量是過去最高23倍

▲▼行政院院會後記者會 羅秉成 潘文忠。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人羅秉成主持院會後記者會，證實被攻擊的對象包括總統府、國防部、外交部。（圖／行政院提供）

● 8月3日晚間行政院公布7-11、台鐵看板遭駭原因

NCC主委陳耀祥表示，根據初步調查結果，是因為這些廣告媒體系統裡面有使用到中國的軟體，也呼籲企業系統若有使用到中國軟體務必小心，可能有一些後門、木馬程式，平常不會有太大影響，但關鍵時刻容易成為被攻擊、被駭的對象。

相關新聞：7-11、台鐵看板遭駭！　政院曝原因：廣告商系統有使用大陸軟體

▲▼快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓。（圖／翻攝外交部官網）

▲外交部官網癱瘓。（圖／翻攝外交部官網）

● 8月4日凌晨國防部、外交部官網癱瘓1天原因曝光

中共解放軍宣布自8月4日12點起展開軍演，沒想到國防部、外交部的官方網站3日深夜驚傳癱瘓，完全無法連線進入，截至4日凌晨0時15分仍處於癱瘓狀態。（國防部網站已在4日凌晨0時31分左右修復。）

至於是不是被駭客攻擊，國防部稍早表示，正在查修具體故障原因；而外交部表示，他們請中華電信清洗官網流量，這是正常管理維修。

相關新聞：解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網癱瘓原因曝

▲▼桃機網站遭駭客攻擊，一度無法運作。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲桃機網站呈現全白畫面。（圖／記者李姿慧翻攝）

● 8月4日上午桃機官網遭駭客攻擊畫面全白

桃園機場公司官網自2日下午到4日上午不斷遭受網路惡意攻擊，桃機公司3日深夜緊急導入新防護，但攻擊並未減少，4日上午官網一度進不去，呈現白畫面，直到上午近9時才恢復正常。不過，駭客攻擊仍在持續進行，讓官網連線出現不穩。

對此，機場公司回應，桃園機場4日自上午8時許官網連線不穩定，內網、機場app及機場營運運作正常，機場公司會持續監控處理。

相關新聞：畫面一片白！桃機官網遭駭客密集攻擊　緊急增新防護系統防禦

▲汽機車駕駛考照換照前要接受身體檢查，台北市區監理所所長疑因看到其中利益投資健檢診所賺錢。（示意圖與本案無關／資料照）

▲監理系統大當機，驗車作業也一度受到影響。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

● 8月4日上午監理系統全台大當機半小時

4日上午傳出監理系統全國大當機，全台監理站所都無法辨理業務，超商也無法連線代收，驗車也受到影響，不少民眾以為是遭到中國駭客入侵。

公路總局表示，公路監理資訊系統全國中心4日上午8時，因核心系統資料庫硬體異常，造成公路監理資訊系統服務包括臨櫃服務、超商代收及車輛代檢服務等，無法正常運作，經緊急修復，已於上午8時29分完成系統問題修正。

公路總局指出，廠商中華電信發現資料庫異常後，不到半小時內就排除問題，但針對資料庫硬體問題，後續也已經請中華電信提出相關改善，該案與駭客入侵無關。

相關新聞：又是駭客攻擊？監理系統全台大當機半小時　公路總局調查出爐

▲台南市北區、東區27日上午9時51分許傳出跳電事故，計有4178戶停電，台南營業處據報派員全力搶修下，10時19分已復電3131戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電證實3日網站受到攻擊次數多達490萬次。（資料照／記者林悅翻攝）

● 8月4日下午台電公布遭資安攻擊達490萬次

裴洛西訪台許多政府機關遭駭客攻陷，引發民眾擔憂台灣是否會陷入資安危機。台電發言人吳進忠表示，3日的攻擊頻率最高，總計來到490萬次，相對於以往的攻擊，次數十分驚人，不過，目前攻擊的頻率已經下降，而台電的資安團隊也會進行24小時監控。

吳進忠表示，此次攻擊主要是針對台電外網進行攻擊，也就是台電官網或是資訊揭露的部分，內網則不受影響，內網主要是供輸電系統的重要命脈，與外網完全切割，有自己獨立的資安保護，不受此次攻擊影響。

相關新聞：超過前2月總和！裴洛西訪台　台電遭資安攻擊達490萬次

▲▼高雄環保局。（圖／高雄市環保局）

▲高雄環保局網頁遭駭，掛滿五星旗。（圖／高雄市環保局）

● 8月4日晚間高雄環保局官網遭駭「掛滿五星旗」

高雄市環保局官網4日晚間8點56分發現飲用水網站遭駭客惡意入侵，網頁被掛上五星旗，當晚9點15分已先行下架網頁，後續會持續追查原因、積極修復，防止類似情形再發生。

相關新聞：高雄環保局官網遭駭「掛滿五星旗」！網頁緊急下架　環保局回應了

▲▼警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警全崩潰：救我。（圖／翻攝靠北police）

▲警政系統癱瘓，基層警員PO網求助。（圖／翻攝靠北police）

● 8月4日晚間警政系統「全台癱瘓」勤務停擺

警政署表示，4日22時30分左右接獲縣市警局同仁反映部分警政資訊系統無法使用，經查為機房網路連線設備故障，導致系統無法正常查詢，已初步排除遭駭客攻擊，亦無民眾個資外洩之情事。

相關新聞：警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

▲▼國防部。（圖／記者邱顯燁攝）

▲國防部網站連續2晚癱瘓。（資料照／記者邱顯燁攝）

● 8月5日凌晨國防部、外交部官網再次癱瘓

日本防衛省4日公布，共軍發射東風系列彈道飛彈曾經過台北上空，掀起各界關注，國防部同日深夜立刻回應，強調該飛彈飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害。沒想到，國防部跟外交部的官網5日凌晨0時09分突然再度癱瘓，等於連續2晚都被攻陷。（國防部網站已在5日0時27分修復。）

相關新聞：國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
高雄環保局網頁「掛滿五星旗」！ 13hrs還沒修好
快訊／中共圍台軍演　裴洛西回應了
快訊／曹興誠「捐30億」助國軍！　轟軍演：以為台灣人貪財怕死
快訊／46死城中城大火一審宣判　黃格格判無期徒刑
飛彈越台灣上空「沒警報」！　柯文哲發聲了
中國3架無人機繞行台灣東部！　日防衛省公佈路徑圖
快訊／軍演第二天　外籍航空嚇退18班取消！
4飛彈穿台「國防部卻不吭聲」　他戳破7關鍵
國防部、外交部網站連2晚被駭　4天攻防一次看
軍演環繞！4張照直擊彭佳嶼現況　鄭明典曝「暫不進出」
炎亞綸惹怒陸網！　竟遭自創品牌「微博團隊」切割

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸方「以商圍政」動作不斷　蘇貞昌籲：互利互惠才有利於人民

中共軍演飛彈射台高空　蘇貞昌開嗆：隔壁惡鄰在門口耀武揚威

陳時中拋「國際事務局」擺脫一中　柯文哲：小英敢把陸委會併外交部？

台積電高雄營運時間曝！楠梓產業園區唯一進駐商　年產值1576億

推國際事務局　陳時中：中央地方分工「不會有衛生局就沒衛福部」

共軍4飛彈穿台！蔡依橙曝背後目的：台灣人將更厭惡中國

國內爆多起網攻事件　柯文哲：看不見的戰爭且隨時在進行

快訊／中共圍台實彈軍演　陳時中：敬告母湯擱來亂

共軍導彈飛越大台北　曝穿越台灣愛國者導彈3密集部署地點

飛彈越台灣上空民防沒警報　柯文哲籲公開透明：讓我們有些準備

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

福建平潭解放軍直升機群掠空

陸方「以商圍政」動作不斷　蘇貞昌籲：互利互惠才有利於人民

中共軍演飛彈射台高空　蘇貞昌開嗆：隔壁惡鄰在門口耀武揚威

陳時中拋「國際事務局」擺脫一中　柯文哲：小英敢把陸委會併外交部？

台積電高雄營運時間曝！楠梓產業園區唯一進駐商　年產值1576億

推國際事務局　陳時中：中央地方分工「不會有衛生局就沒衛福部」

共軍4飛彈穿台！蔡依橙曝背後目的：台灣人將更厭惡中國

國內爆多起網攻事件　柯文哲：看不見的戰爭且隨時在進行

快訊／中共圍台實彈軍演　陳時中：敬告母湯擱來亂

共軍導彈飛越大台北　曝穿越台灣愛國者導彈3密集部署地點

飛彈越台灣上空民防沒警報　柯文哲籲公開透明：讓我們有些準備

不懼愛國者！陸軍事專家談「飛彈越台」嗆：不怕你攔，你也攔不住

國防部稱4飛彈穿台：無危害！「2情況曝光」才會發防空警報

暑假瘋旅遊！住宿補助1300元搶入住65萬間房　剩餘額度曝

曹興誠轟中共「黑幫仿冒成國家」　宣布捐30億助反中、國防教育

陸方「以商圍政」動作不斷　蘇貞昌籲：互利互惠才有利於人民

害死46人！黃格格一審判無期徒刑　家屬淚問：為何不是判死刑？

勇鷹高教機升空恢復訓練！3艘共軍「飛彈驅逐艦」今現蹤花東外海

俄第一美女上校戰亡！導彈擊中車輛當場炸死　普丁授予最高榮譽

中共軍演飛彈射台高空　蘇貞昌開嗆：隔壁惡鄰在門口耀武揚威

「最美市集」來高雄了！130間餐飲手作逛到爽　還能看小海豹、企鵝

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

軍演鎖台　蔡英文：台灣不會被擊倒

中國對台「不爽就打飛彈」　黃暐瀚：不求戰不等於跪著活

快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上空

飛彈越台灣上空民防沒警報　柯文哲籲公開：讓我們有些準備

快訊／時機敏感！北捷大直站列車傳煙霧、焦味　緊急疏散旅客

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

快訊／共軍圍台軍演侵犯主權！蔡英文籲國際社會支持台灣

國防部網站連2晚癱瘓　4天攻防一次看

共軍犯台可能性提高？　他3分析「不會也不敢」

更多熱門

相關新聞

共軍7區軍演困台！江啟臣向蔡英文喊話：我們準備好了嗎？

共軍7區軍演困台！江啟臣向蔡英文喊話：我們準備好了嗎？

美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，北京政府以軍演進行報復，將在台灣周邊海域和空域共7處進行軍事演訓行動，引發外界擔憂台海危機重演。國民黨立委江啟臣透過臉書發文表示，譴責中共武嚇，感謝國軍守護，無須粉飾太平，而要超前準備。「蔡總統應告訴國人，我們準備好了嗎？」

軍演鎖台　蔡英文：台灣不會被擊倒

軍演鎖台　蔡英文：台灣不會被擊倒

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上空

快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上空

關鍵字：

駭客共軍

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

2寶媽塞奶「請尪幫忙吸」　急診醫掀衣一看不忍

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

月付1.3萬爽住飯店「水電用到飽、專人打掃」

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

詹雅雯昏睡3個月　病況曝光

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面