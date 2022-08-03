7-11螢幕驚見「裴洛西滾出台灣」　他急喊：這是資訊戰！要查清楚

▲因廠商受不明來源干擾播放訊息，7-11門市電視牆寫「戰爭販子裴洛西滾出台灣」。（圖／取自「記者爆料網 2.0」）



記者賴文萱／高雄報導

美國眾議院議長裴洛西訪台，引起各界高度關注，而今（3）日就有民眾發現，全台有多間7-11門市電視牆顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」。對此，高雄市議員邱俊憲表示，一早接獲許多朋友反應，高雄超商也出現許多這樣狀況，他直言，若這是惡意的、有系統的駭客入侵，便是嚴重的資安問題，這樣的方式是資訊戰的一種，呼籲一定要查清楚。

今天多家7-11電視牆疑似遭駭，邱俊憲指出，一早接到許多朋友反應，看到大家日常生活中的便利商店，出現了這樣的訊息，他分析，若這是惡意的、有系統的，駭客入侵，這便是嚴重的資安問題，這樣的方式，是資訊戰的一種。

▲民進黨高雄市議員邱俊憲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

邱俊憲表示，他已反應至高雄市政府，要求警政單位主動積極了解查處，呼籲治安單位不該輕易忽略，應該要查清楚，不能粉飾太平。

對於門市電視牆顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」一事，7-11表示，廠商受不明來源干擾播放訊息，已立即請廠商修復，門市營運正常。

美國眾議院議長裴洛西昨日深夜抵台，而在她抵台前的當天下午，總統府官網遭受境外DDoS攻擊，攻擊流量為平日的200倍，導致官網一度無法顯示。另外，外交部網站在深夜也一度無法連上，疑似同樣遭到攻擊癱瘓。