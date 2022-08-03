快訊／路邊電子看板出現「老巫婆」！竹山鎮公所火速手動斷網

記者高堂堯／南投報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪台，但全台多處廣告看板卻出現遭駭客入侵的現象，並在畫面中顯示「老巫婆」等字眼，其中南投縣竹山鎮公所的電子看板也淪陷。對此，竹山鎮公所緊急將電子看板改為手動作業斷絕網路，並且呼籲民眾，「理性看待正常的交流，不要太過度泛政治化。」

▲竹山鎮公所電子看板遭駭，相關人員火速斷網。（圖／竹山鎮公所提供）

竹山鎮公所電子看板3日上午10時許出現，「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不段；偉大華夏終將統一」等字眼。

竹山鎮公所表示，事發當時鎮長陳東睦恰巧經過看見，隨即要求業務承辦人員調查，經確認後，發現是遭駭客入侵，立即遠端操控卻發現更新不了，而後遠端關機又被駭進重開，約11點手動關掉電源，同時也通知廠商來狀況排除。

然而，因同時間太多地方被攻擊，無法立即前往查看，最後在廠商指導下，於下午3時20分在所內資訊人員的操作下，恢復電子看板運作，目前已隔絕網路，採人工手動開機上傳節目，不用遠端操控。

陳東睦呼籲，希望大家都能理性看待正常的交流，不要太過度泛政治化。資訊的部分，將會與廠商來協商，加強該領域的處理。