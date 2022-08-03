快訊／7-11、台鐵看板遭駭！　政院曝原因：廣告商系統有使用大陸軟體

記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院議長裴洛西率領美方代表團訪台，有民眾發現3日上午7-11統一超商門市電視螢幕、台鐵新左營車站螢幕，都遭到駭客入侵。對此，NCC主委陳耀祥表示，根據初步調查結果，是因為這些廣告媒體系統裡面有使用到中國的軟體，也呼籲企業若系統中有使用中國軟體務必小心，關鍵時刻容易成為被攻擊、被駭的對象。

▲竹山鎮公所電子看板遭駭，相關人員火速斷網。（圖／竹山鎮公所提供）



裴洛西率團於2日深夜訪台，3日一早就有不少民眾，在7-11統一超商立法院前、內湖等地的門市，發現電視直播系統出問題，顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」。此外，3日上午10點左右，台鐵新左營車站大廳螢幕上，竟以簡體字寫上「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不斷；偉大華夏終將統一」。

陳耀祥指出，根據初步調查結果，是因為這些廣告媒體系統裡面有使用到中國的軟體，也呼籲企業系統若有使用到中國軟體務必小心，可能有一些後門、木馬程式，平常不會有太大影響，但關鍵時刻容易成為被攻擊、被駭的對象。

針對台鐵新左營站內容被置換，政務委員唐鳳指出，受影響的是商用看板，是廣告廠商推播系統受到攻擊，但這是獨立線路，沒有影響機關正常的運作，有關7-11、台鐵看板事件，檢調還在調查當中，針對近期網路攻擊，機關都能即時發現、持續警戒，行政院也將督促各機關，加強聯防跟應處。