快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓

▲外交部官網遭駭癱瘓。（圖／翻攝外交部官網）



記者鄒鎮宇、蘇晏男／綜合報導

中共解放軍邊宣布要在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動。沒想到，國防部、外交部的官方網站於3日深夜驚傳被駭癱瘓，完全無法連線進入，截至4日凌晨0時15分仍處於癱瘓狀態。至於是不是被駭客攻擊？國防部稍早表示，正在查修具體故障原因。

中華民國國防部 （0時31分更新：國防部網站已修復）

中華民國外交部全球資訊網

據悉，裴洛西抵台後，總統府網站、外交部網站皆癱瘓，民生設施包括超商、火車站等處電視牆也遭攻擊，強硬播出挑釁、恐嚇台灣人民言論。對此，政務委員唐鳳表示，各公務機關都有受到網路攻擊，總流量超過1.5萬，超出過去單日最高攻擊量23倍，但機關都可以即時發現、即時處理。

▲共軍「實彈演習」範圍部分侵犯台灣領海。（圖／翻攝微博）



美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起中國不滿。對此，中共8月4日至7日在台灣周邊6海域軍演，估影響全球18條通過台北飛航情報區航路。

從公布的演訓區域來看，區域幾乎包圍台灣本島，其中東北方區域（編按：3號）距離新北市貢寮僅18公里，西南方區域（編按：6號）距離屏東墾丁約16公里。

▼國防部官網無法顯示。（圖／翻攝國防部官網）



►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完