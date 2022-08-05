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警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

▲▼警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警全崩潰：救我。（圖／翻攝靠北police）

▲警政知識聯網4日晚間發生全台當機的情況。（圖／翻攝靠北police）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中共解放軍4日在台灣周圍6個海域，其中4枚導彈穿越台灣上空。此外，總統府、國防部、外交部等部會網站2日開始遭到網路攻擊，沒想到4日晚間10時許開始，全國警察用來受理案件、調查資料的警政知識聯網與警用行動載具也傳出無法連線的情況。對此，警政署也做出回應。

許多員警在臉書粉專「靠北police」發文表示，不知道警政署是否有被駭客入侵，「還是系統偷維修我不知？民眾自己都打完銀行電話165還打不通覺得震怒，受理民眾報案的我快被檢舉了救我，什麼系統都開不了」。

▲▼警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警全崩潰：救我。（圖／翻攝記者爆料網）

▲警政署晚間表示，當機為機房網路連線設備故障。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警全崩潰：救我。（圖／翻攝靠北police）

▲基層警面對系統故障，只能崩潰發文求救。（圖／翻攝靠北police）

網友看完紛紛留言，「是不是被駭老夫不清楚，但今晚全台確定是沒壞人了」、「超爛系統三不五時就有問題，可憐吶」、「通常遊戲偷維修，開放伺服器後會補償欸」、「之前署都會事先公告，這次是無預警的當機，會不會是...」、「什麼都會壞，阿就巡簽系統不會壞」。

對此，警政署表示，4日22時30分左右接獲縣市警局同仁反映部分警政資訊系統無法使用，經查為機房網路連線設備故障，導致系統無法正常查詢，已初步排除遭駭客攻擊，亦無民眾個資外洩之情事。

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