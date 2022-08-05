傳300砲台對準台灣？陸火速闢謠　「北韓5年前軍演圖」無關台海

▲推特網傳解放軍有300門砲對準台灣，陸媒速查真相闢謠，根本無關台海。（圖／翻攝 推特）

記者任以芳／綜合報導

解放軍從昨4日到7日宣布對台進行大規模聯合軍演，近期網傳「大陸集兵海岸準備攻打台灣」照片，300多門自行火炮在沙灘上，畫面十分震撼。該訊息迅速傳開後，大陸媒體立刻闢謠，實際上，這張照片拍攝於2017年4月25日北韓人民軍建軍85周年紀念示威慶典，拍攝地點為朝鮮江原道元山機場，根本是五年前事情，與大陸解放軍這次對台軍演毫無關聯。

陸媒《澎湃新聞》報導稱，美國眾議院議長裴洛西訪台次日，推特突然傳出一張好幾排坦克車排列在海灘上的圖片，暗示解放軍準備攻打台灣，引起台灣熱烈討論，輿論風向開始導向「大陸海邊正在集結向對岸發起攻勢」。

▲《朝鮮日報》2017年4月26日報導《朝鮮發射潛艇和轟炸機，同時發射300門自行火炮，史上最大規模打擊示威》 。（圖／翻攝朝鮮日報 ）



該報導稱，進行調查之後，該圖片是韓國《朝鮮日報》於2017年4月26日的一篇名為《朝鮮發射潛艇和轟炸機，同時發射300門自行火炮，史上最大規模打擊示威》報導所使用圖片。

據了解，圖片真正背景說明顯示，「4月25日朝鮮為慶祝朝人民軍建軍85周年而舉行軍種聯合打擊示威慶典的場景。出席此次軍事示威的朝鮮領導人包括金正恩、時任朝鮮人民軍總政治局局長黃炳誓、時任總參謀長李明洙等。」

▲ 北韓媒體《朝中社》放出自行火炮照片，已經是五年前軍演。（圖／翻攝朝中社）

另外，根據當時《朝中社》高清圖片，清楚可見海邊排列的自行火炮的樣子。經確認，網傳圖片中沿岸前排為北韓特有的170毫米口徑「谷山大炮」，後排則為炮管較短的152毫米口徑自行榴彈炮。

不少大陸媒體也跟進澄清，網傳「大陸集兵海岸準備攻打台灣」照片實際上拍攝於2017年4月25日朝鮮人民軍建軍85周年紀念示威慶典，拍攝地點為朝鮮江原道元山機場，並非大陸。該圖片跟大陸解放軍毫無關係，疑似有心人士刻意拿五年前照片，故意混淆誤導，刻意栽贓這次解放軍對台軍演。

解放軍軍演時間持續進行，於2022年8月4日12時至7日12時，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。演訓的地點包括臺灣島的東部、北部、東北、西南等六塊四點連線區域。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校昨4日表示，中國人民解放軍東部戰區火箭軍部隊，對臺島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。