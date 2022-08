快訊／裴洛西：我們的目標並不是改變地區或台灣現狀

▲美國眾議院議長裴洛西5日上午在日本召開記者會。(圖/翻攝自推特@SpeakerPelosi)



記者張方瑀/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)5日將結束訪問印太地區行程,她在記者會中再度提及台灣,「我們從一開始就聲明,我們代表的目標並不是改變地區或台灣現狀。」

裴洛西在東京的記者會中指出,美國將「不允許」中國孤立台灣,「他們可能會試圖阻止台灣去訪問或參訪其他地方,但不會透過阻止我們的訪問來孤立台灣。」

As our Delegation concludes our visit to the Indo-Pacific, we return strengthened and informed by our travels.



Join us live for insight into how we will continues working to build a free and open Indo-Pacific upon returning to the United States. https://t.co/DnV5p729jC