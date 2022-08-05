快訊／裴洛西：我們的目標並不是改變地區或台灣現狀

▲美國眾議院議長裴洛西5日上午在日本召開記者會。（圖／翻攝自推特@SpeakerPelosi）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）5日將結束訪問印太地區行程，她在記者會中再度提及台灣，「我們從一開始就聲明，我們代表的目標並不是改變地區或台灣現狀。」

裴洛西在東京的記者會中指出，美國將「不允許」中國孤立台灣，「他們可能會試圖阻止台灣去訪問或參訪其他地方，但不會透過阻止我們的訪問來孤立台灣。」

As our Delegation concludes our visit to the Indo-Pacific, we return strengthened and informed by our travels.



Join us live for insight into how we will continues working to build a free and open Indo-Pacific upon returning to the United States. https://t.co/DnV5p729jC — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 5, 2022

裴洛西5日上午也在日本首相公邸與岸田文雄共進早餐，並進行會談；稍晚將會到眾議院本會議旁聽，屆時眾議院議長細田博之會發表對已故前首相安倍晉三的悼詞。

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