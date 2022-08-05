　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／裴洛西：我們的目標並不是改變地區或台灣現狀

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西5日上午在日本召開記者會。（圖／翻攝自推特@SpeakerPelosi）

▲美國眾議院議長裴洛西5日上午在日本召開記者會。（圖／翻攝自推特@SpeakerPelosi）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）5日將結束訪問印太地區行程，她在記者會中再度提及台灣，「我們從一開始就聲明，我們代表的目標並不是改變地區或台灣現狀。」

裴洛西在東京的記者會中指出，美國將「不允許」中國孤立台灣，「他們可能會試圖阻止台灣去訪問或參訪其他地方，但不會透過阻止我們的訪問來孤立台灣。」

裴洛西5日上午也在日本首相公邸與岸田文雄共進早餐，並進行會談；稍晚將會到眾議院本會議旁聽，屆時眾議院議長細田博之會發表對已故前首相安倍晉三的悼詞。

►共軍圍台演習！CNN：恐顛覆全球貿易　供應鏈危機惡化
►中國3架無人機繞行台灣東部！　日防衛省公佈飛行路徑圖
►裴洛西訪日行程曝光！與首相談台海後　到國會旁聽「安倍悼詞」

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
共軍飛彈穿越大台北！　愛國者導彈3部署地點曝
高雄環保局網頁「掛滿五星旗」！ 13hrs還沒修好
快訊／中共圍台軍演　裴洛西回應了
快訊／曹興誠「捐30億」助國軍！　轟軍演：以為台灣人貪財怕死
快訊／46死城中城大火一審宣判　黃格格判無期徒刑
飛彈越台灣上空「沒警報」！　柯文哲發聲了
中國3架無人機繞行台灣東部！　日防衛省公佈路徑圖
快訊／軍演第二天　外籍航空嚇退18班取消！
4飛彈穿台「國防部卻不吭聲」　他戳破7關鍵
國防部、外交部網站連2晚被駭　4天攻防一次看
軍演環繞！4張照直擊彭佳嶼現況　鄭明典曝「暫不進出」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日相岸田要求中國「即刻停止軍演」！　會裴洛西談維護台海和平

俄第一美女上校戰亡！導彈擊中車輛當場炸死　普丁授予最高榮譽

快訊／裴洛西：我們的目標並不是改變地區或台灣現狀

共軍圍台演習！CNN：恐顛覆全球貿易　供應鏈危機惡化

中國3架無人機繞行台灣東部！　日防衛省公佈飛行路徑圖

美國延後「洲際彈道導彈試射」　避開共軍演習敏感時間點

泰國夜店大火奪13命！人群狂逃10秒遭黑煙吞沒　火燒上身畫面曝光

裴洛西訪日行程曝光！與首相談台海後　到國會旁聽「安倍悼詞」

台海局勢升級沒好處！　布林肯：希望中國不要藉此製造危機

「聽到貓叫」68歲老翁驚醒救一命　化解2歹徒持槍入室搶劫危機

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

福建平潭解放軍直升機群掠空

日相岸田要求中國「即刻停止軍演」！　會裴洛西談維護台海和平

俄第一美女上校戰亡！導彈擊中車輛當場炸死　普丁授予最高榮譽

快訊／裴洛西：我們的目標並不是改變地區或台灣現狀

共軍圍台演習！CNN：恐顛覆全球貿易　供應鏈危機惡化

中國3架無人機繞行台灣東部！　日防衛省公佈飛行路徑圖

美國延後「洲際彈道導彈試射」　避開共軍演習敏感時間點

泰國夜店大火奪13命！人群狂逃10秒遭黑煙吞沒　火燒上身畫面曝光

裴洛西訪日行程曝光！與首相談台海後　到國會旁聽「安倍悼詞」

台海局勢升級沒好處！　布林肯：希望中國不要藉此製造危機

「聽到貓叫」68歲老翁驚醒救一命　化解2歹徒持槍入室搶劫危機

「裴洛西訪台就捐90%家產給共軍」！大陸企業家囧爆...秒刪文挨轟

田馥甄12年前歌曲「隔一片海互不打擾」！　陸平台怒下架：直接封殺

高雄環保局網頁變「五星旗」追查進度曝　市刑大踢皮球認了4字

WNBA球星遭俄判刑9年　救援無功...柯瑞大喊：好無助

日相岸田要求中國「即刻停止軍演」！　會裴洛西談維護台海和平

考生注意！今年起高中英聽考試時間延長「從45分→50分鐘」

不懼愛國者！陸軍事專家談「飛彈越台」嗆：不怕你攔，你也攔不住

國防部稱4飛彈穿台：無危害！「2情況曝光」才會發防空警報

暑假瘋旅遊！住宿補助1300元搶入住65萬間房　剩餘額度曝

曹興誠轟中共「黑幫仿冒成國家」　宣布捐30億助反中、國防教育

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

國際熱門新聞

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

中國大使「再教育台灣人」說惹議 　國際輿論抨擊

裴洛西讚嘆最愛韓國！「午宴菜單」曝光

飛彈疑「越台灣上空」！岸田文雄、岸信夫強烈譴責

裴洛西訪韓無禮賓人員接機！韓外交部：正常

寺廟熬粥竟變煮人肉！癲癇男墜鍋狂煮40秒喪命

白宮譴責共軍軍演行動挑釁　不接受北京建立新現狀

日譴責共軍飛彈飛入專屬經濟區！中國回擊

東協：台海緊張恐致大國誤判後果難料

台海緊張東協示警　王毅出席會議晚宴突離場

紐時：共軍演習射飛彈警告台美日　恐造成反效果

中國軍演曝1大問題　CNN：別忘南海爭議

美P-8A直衝共軍演習空域　網讚：美軍最猛

更多熱門

相關新聞

中共軍演飛彈射台高空　蘇貞昌開嗆：隔壁惡鄰在門口耀武揚威

中共軍演飛彈射台高空　蘇貞昌開嗆：隔壁惡鄰在門口耀武揚威

美國眾議院長裴洛西剛走，中國大陸隨即宣布4到7日記行實彈軍演，昨更有4枚飛彈越過台灣上空。對次，行政院長蘇貞昌說，對於中國所做的武力展示，我們都由國安團隊密切掌握，我們也都做妥善因應，「我們呼籲中國把心力用來照顧人民，才是最最重要。」

嗆「要放火」沒人理　洗腎男命喪火場

嗆「要放火」沒人理　洗腎男命喪火場

共軍圍台演習！CNN：恐顛覆全球貿易

共軍圍台演習！CNN：恐顛覆全球貿易

中國3架無人機繞行台灣東部　日防衛省公佈

中國3架無人機繞行台灣東部　日防衛省公佈

4飛彈穿台「國防部卻不吭聲」　他戳破7關鍵

4飛彈穿台「國防部卻不吭聲」　他戳破7關鍵

關鍵字：

裴洛西台灣美中台台美關係北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

2寶媽塞奶「請尪幫忙吸」　急診醫掀衣一看不忍

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

月付1.3萬爽住飯店「水電用到飽、專人打掃」

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

詹雅雯昏睡3個月　病況曝光

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面