共軍圍台演習！CNN：恐顛覆全球貿易　供應鏈危機惡化

▲ 解放軍演習影響航運，對供應鏈帶來壓力。（圖／港務公司提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共解放軍4日起在台灣周邊進行大規模實彈演習，CNN指出，這可能擾亂東亞地區貿易及商業旅行，迫使船隻改變航道，遠離世界上最繁忙的航道之一，對本就緊張的全球供應鏈造成進一步壓力。

CNN於4日以「中國在台灣周邊的軍演可能顛覆全球貿易」為題報導，台灣海峽是中國、日本、南韓等東北亞主要經濟體及世界其他地區之間的重要貿易航線，根據航運諮詢公司VesselsValue，目前有256艘貨櫃船及其他船隻出現在台灣海域，另有60艘預計在4至7日共軍演習期間抵達，貿易流量分析師威廉斯（Peter Williams）指出，「該地區貿易可能受到嚴重干擾。」

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬羅（Nick Marro）說明，圍繞台灣的貿易路線就算只是短暫關閉，仍引發外界對於中國是否故技重施的擔憂，以及這對未來的貿易、旅遊、經濟模式及防衛、安全場景代表什麼。長期影響目前尚不清楚，但業者估計，改道、潛在銷售損失及工時延長導致成本提高，將造成航運延遲。

▲ 解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

新冠疫情及烏俄戰爭已經影響全球供應鏈，中斷商品流通且加劇通膨，而在半導體行業佔主導地位的台灣一旦發生任何衝突，都可能使全球晶片短缺困境惡化。

根據世界海運理事會數據，台灣最大港高雄港是世界第15大港。台灣交通部航港局3日發出航港佈告，提醒北部、南部及東部7大港口改走替代航線。與日本、菲律賓協商後，台灣也改變18條國際航路。交通部長王國材3日表示，每天約300個國際航班受到影響。

澳洲證券經紀商ACY Securities首席經濟學家貝內特（Clifford Bennett）警告，「影響還沒結束，因為這才剛開始」，更慘的是裴洛西此行可能造成兩岸之間經濟發展緩慢。中國3日起已對台灣廠商祭出貿易限制，貝內特指出，這整起事件可能在數月至數年內持續對台灣、美國及中國關係造成近一步損害。

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