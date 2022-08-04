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社會 社會焦點 保障人權

要去泰國當工程師！他一說學歷警傻了　受騙者「寧當豬仔」理由曝

記者陳雕文／新北報導

近來屢傳台灣人誤信海外高薪工作，被騙到柬埔寨後遭到囚禁虐待甚至拐賣。後來新北警接到求救電話，3日上午殺去桃園機場攔下6名受害者，調查發現詐騙集團為規避警方查緝，改變工作地點「從柬埔寨變泰國」，而主要話術、受騙年齡層、放人的贖金也曝光。

▲▼詐騙出國。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲民眾遭詐騙即將出國，警方趕在登機前將民眾攔下。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，一名曾任詐騙集團成員的A男（匿名）也受到誘惑，認為有機會到海外撈一筆，因此接受安排住進旅館，但他上網爬文並看了新聞後，越想越不對勁，因此決定報案，三峽警分局、刑警大隊共組專案小組，並通知航警局刑大協助，3日上午8點多殺去桃園機場，成功攔下6名受騙民眾。

受騙者B男（匿名）當下還搞不清楚狀況，刑警說，「你如果真的出去就回不來了！你知道自己要去做甚麼嗎？」B男緩緩開口說，「我是要去泰國當電腦工程師」但警方追問學歷，B男僅國中畢業，另外3名受騙者聽完都笑了，並認定「這樣出去絕對出事」，因此打消出國的念頭。

▲▼近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

▲近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

●寧願赴死

資深刑警無奈表示，「但仍有人堅持出國，我們有問原因，得到的回應是『自己在台灣已經走投無路』、『沒有親人也沒穩定工作』因此鋌而走險，還說如果真的被賣被殺那就算了…」

在3日當天，受騙者C男（匿名）堅持登機，而另一名D男（匿名）則是已經上機起飛！三峽警方靈光一閃，先帶C男在機場繞，直到登機時間一過，讓他無法飛，再苦口婆心勸他別去；接著再聯繫刑事局，由刑事局通知泰國警方，成功將D男遣送回台。

●招待睡一晚再送上不歸路…

資深刑警表示，受害者的年齡多半在20多歲，幾乎都是8年級生，而詐騙集團的招式是透過臉書社團發文，誆稱有「快速賺錢的方法」、「擔綱泰國的電腦工程師」且坐領高薪，等無知民眾上鉤後，由集團成員「1人盯1~2人」的方式，先安排受騙者申辦護照，並住進飯店睡一晚，隔天再送去機場，接著集團成員就離開，遠端電話聯繫問「要登機了沒」，等受騙者上飛機，集團成員立即解除對話群組。

▲▼詐騙出國。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲民眾清醒決定回家。（圖／記者陳雕文翻攝）

資深刑警憤怒表示，這些集團真的可惡，也只買了單程的機票，擺明是把受害者送出國就沒有要管人死活的意思。

●想賺錢→花錢贖身

而且，詐騙集團為了降低民眾的戒心，把工作地點從柬埔寨改成泰國，而話術可分兩種，「你如果怕，就不要來，還有人搶著去賺」、「重點是你想賺錢嗎？寧願自己被錢壓得要死，那為何不踏出第一步試試看？」等語。

刑警表示，有些詐騙集團還直接不演了，等受騙民眾到了當地，就直接軟禁並要求至少2萬美金（相當於60萬台幣）的贖金，才有可能放人！

警方呼籲，目前不法集團除誘騙不知情民眾前往柬埔寨外，也會從鄰近國家如泰國、越南入境，再轉進至柬埔寨，民眾切勿輕信國外高薪工作職缺，以免落入詐騙集團陷阱。

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