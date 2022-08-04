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水淹嘉義市區畫面曝！道路變漂漂河　博愛陸橋回堵慘成停車場

記者林冠吟／嘉義報導

中央氣象局4日針對13縣市發佈大雨特報，經濟部水利署緊盯全台水情，下午4時發佈最新淹水警報，嘉義市東區與西區、嘉義縣中埔鄉同列一級淹水警戒，提醒周邊居民小心防汛。不過雨彈狂炸，嘉義市區目前已傳出淹水災情，嘉義市西區興達路就有民眾目擊出現人孔蓋噴泉、且多處路段均出現淹水情形，據了解嘉義市區因水淹至少半個輪胎高，而嘉義市區更因為大淹水，目前所有車輛都塞在博愛陸橋上動彈不得，提醒用路人務必提前繞道。

▲▼嘉義縣市4日因雨彈來襲多處地區傳出有淹水災情。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲嘉義縣市4日因雨彈來襲多處地區傳出有淹水災情。（圖／翻攝自記者爆料網）

依據中央氣象局資訊，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，大台北、中部、台南地區及北部山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，因此對嘉義市、臺南市、雲林縣、嘉義縣、高雄市等5縣市發布大雷雨訊息，而嘉義市東區與西區、嘉義縣中埔鄉列一級淹水警戒；嘉義縣大林鎮、民雄鄉、水上鄉等，目前累積雨量已達警戒值，同步列為二級淹水警戒。

▲▼嘉義縣市4日因雨彈來襲多處地區傳出有淹水災情。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼嘉義縣市4日因雨彈來襲多處地區傳出有淹水災情。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼嘉義縣市4日因雨彈來襲多處地區傳出有淹水災情。（圖／翻攝自記者爆料網）

雨彈報到，4日下午嘉義縣市也降下大雷雨，雨勢來的又快又猛，嘉義縣市也有多處傳出淹水災情，嘉義市西區興達路更出現人孔蓋噴泉，更有多處路段已出現淹水災情，目前已知市區吳鳳北路、共和路、中山路、博愛路二段等地均有淹水情形，而民雄鐵路也在此次遭遇波及的行列中，目前因鐵路有積水，嘉義全線路段停擺中，提醒用路人在外行車，務必小心慢行。

從最新曝光的淹水災情畫面中也可以看見，嘉義市區多處路段淹水，且水淹高度至少半個輪胎高，用路人行駛過還會濺起大量積水，放眼望過去整條馬路已經汪洋一片，幾乎看不出原本的模樣，而由於嘉義市區積水嚴重，加上適逢下班時間，車輛更是因此全塞在博愛陸橋上動彈不得，儼然成為大型停車場，提醒用路人務必提前改道，行經積水路段時也務必小心慢行。

▲▼嘉義縣市4日因雨彈來襲多處地區傳出有淹水災情。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲嘉義市區因積水嚴重，博愛陸橋嚴重回堵慘成停車場。（圖／翻攝自記者爆料網）

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