接到電話「小孩掉下來了」　5歲女童13樓墜落...母哭著衝回家

▲台中市西屯區今天下午驚傳一名5歲女童從13樓墜落送往中港澄清醫院急救，仍宣告不治。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中市西屯區至善路上一棟大樓，今天下午驚傳5歲女童從13樓陽台墜落，送醫搶救後仍宣告不治，女童母親接到電話衝回社區對著鄰居哭喊「小孩掉下來了！」接著搭上計程車趕往醫院。鄰居們透露，女童與哥哥、姊姊、父親，以及年紀稍大的親戚同住，父親要養一大家子很辛苦，平日父親工作時，就由其他子女負責照顧妹妹。

▲台中市西屯區至善路上一棟大樓今天下午驚傳一名5歲女童從13樓墜落送往中港澄清醫院急救，仍宣告不治。（圖／記者許權毅攝，下同）



台中市消防局在今天下午2時許獲報，西屯區至善路一棟大樓有墜樓案件，救護人員到場時，女童已無生命跡象，送往中港澄清醫院急救，仍宣告不治。

鄰居表示，女童先前曾經爬窗到別人家中，最後被警方帶回，社區大樓都認識該戶家庭，媽媽並沒有同住，得知消息才衝回來，哭著跟附近鄰居說「小孩掉下來了」，再坐計程車衝去醫院。

當地仲介也透露，該棟社區大樓屬於老房子，共約100戶，有沒有設置欄桿均是住戶自行決定，發生事故的住戶是出租戶。警方調查，事故發生當下女童父母不在家，其15歲姊姊、17歲哥哥正在午睡，全案已報請檢察官相驗，釐清案發經過與原因。