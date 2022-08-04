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飛柬埔寨賺錢！14年後回台「爸爸變骨灰」　她嘆：買菜就被抓去關

▲▼綁架、手銬。（圖／資料照）

▲爸爸疑似被陷害販毒，被抓進監獄。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「阿公的期盼...換回來是一罈兒子的骨灰。」一名女網友透露，爸爸14年前跑去柬埔寨，喊話賺大錢後，要接大家去當地旅遊。怎料抵達不久後，爸爸就被逮捕抓到監獄，期間自稱友人的男子還致電給阿公討錢，阿公為了想贖回兒子自由，連付13年的數百元美金，直到今年爸爸過世，阿公盼到的只剩下一罈骨灰。

一名女網友在Dcard以「親人14年前去柬埔寨，回臺已是骨灰」為標題表示，最近看著詐騙集團以工作之名，誘騙台人到柬埔寨，有的被囚禁虐待，甚至拐賣，讓她心有戚戚焉直呼，「想起不久前好不容易...從柬埔寨回來的那罈親人骨灰。」

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過世的是原PO的爸爸，且父女相隔14年沒見，怎料從柬埔寨運回來的，只剩下骨灰，原PO無奈自曝家醜，「我爸是8+9沒錯，有吸毒販毒、竊盜等等的前科，到處借錢欠債為家裡製造麻煩、偷家裡值錢東西變賣、親友的錢，包括小孩零用錢都被偷過一輪，我們家就出他這一個廢物，所有人都不願意相信他，因此在我們家他毫無信用可言。」

原PO接著說，14年前某一天，爸爸告知要去柬埔寨工作，還喊話「等我發達了，再接你們過去玩。」一席話讓原PO與家人早已心知肚明，「實際上是躲通緝、躲債，沒人對他這番言論有任何期待，因為他從沒好好賺錢養家過。」

結果爸爸落地沒多久就出事了，一名自稱是他的朋友頻頻打來家裡，向阿公表示爸爸被警察抓走，需要一筆錢才能救他。至於被逮捕原因有很多版本，包括爸爸疑似被陷害販毒；出去買個菜，就被那邊警方攔查要證件，他當時沒有帶，就莫名其妙被抓走了進監獄，總之要付贖金才能被釋放。

原PO直言，大家對爸爸早已失望透頂，唯獨只有阿公心繫爸爸能回來，便轉錢給該位友人幫忙處理。原PO更感到納悶的是，這數十年之間，友人總有千百種理由來討錢，「一下說生病了需要錢、一下說要多少錢才能被釋放回台灣、一下欠獄友多少」，心軟的阿公抱持一絲絲希望就寄錢過去，「每次都幾百幾百美金的寄」，但爸爸終究都沒回來。

「就這樣過了13年...」原PO說，今年突然收到柬埔寨「台商協會」的通知，表示爸爸肝硬化搶救不治，需要一筆美金處理後事．並把骨灰運回台灣，不然就是家屬親自過去處理。

當下家人都一臉半信半疑，就怕是詐騙手段，畢竟柬埔寨沒有官方管道能求證消息，很難確認是真是假。事後家人透過多重管道追查後，原PO凝重表示，「才真的確定本人確實過世。」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO表示，爸爸只有國小畢業，且14年前手機也不普及。（圖／翻攝Dcard）

面對爸爸過世，原PO更感到心酸的是，阿公14年期盼都是一場空，「阿公的期盼換回來是一罈兒子的骨灰，只替阿公感到心酸與不捨。到頭來，我們還是不曉得他到底在那邊發生了什麼事？後來才被關？還是他個人的作為所遇？回到一開始說的，是不是就是被詐騙過去工作，後來幹了一些壞事然後被警方抓起來呢？也不無可能。」

看著爸爸死因成謎又客死異鄉，原PO也勸世呼籲，「那些準備去柬埔寨工作賺大錢的人說，還有這麼一個關於台人去柬埔寨所發生的真實悲慘故事。」

文章曝光後，底下網友則感慨，「看完好難過，希望不要再有人上當了嗚嗚，那邊真的好可怕」、「阿公好可憐」、「這故事異常沈重，一個不受家人信任的8+9爸爸 ，到了柬埔寨不知道遇到什麼事情，最後變成骨灰回來，聽了好悲哀」、「其實有賺錢也有賠命的，您的阿公真的辛苦了」、「感覺你爸比較像是騙別人的那種」。

►本文由原PO授權提供。

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