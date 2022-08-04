快訊／共軍對馬祖、烏坵、東引周邊發射遠程火箭　國防部強化戒備

▲國防部譴責共軍破壞區域和平。（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共4日午起針對台海周邊進行軍演，國防部表示，國軍馬祖、烏坵、東引等外離島地區守軍即強化戒備，發現共軍下午於周邊地區，進行遠程火箭等實彈射擊。

國防部表示，國軍即時掌握相關動態，防區部隊已通令各據點及戰備部隊，持續加強監控及戒備。對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。

另外稍早前，國防部也證實中共於下午約1時56分，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。