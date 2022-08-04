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基隆+345！專責病房收治人數下降　林右昌：空床率突破6成

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心4日公布國內本土病例，新增2萬2707例，其中基隆新增345例，市長林右昌表示，全市專責病房由於收治人數持續下降，空床率已突破6成。他提醒所有的市民朋友，雖然本市的疫情明顯趨緩，專責病房的收治人數也持續降低，希望大家仍要勤洗手、戴口罩，維持社交距離，不可對防疫工作掉以輕心。

▲0804基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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有關基隆市疫情部分，本市今日345名確診人數中，外縣市通報59例，佔17.10%；其中女性192人、男性153人；若以年齡別區分的話，25-34歲有74人最多，占21.45%，其次為35-44歲有57人，占16.52%；至於75歲以上的長者有9人、65-74歲有25人、6歲以下有17人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治29人、空床50床，空床率63.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院：中症2名、輕症6名；礦工醫院：輕症1名；三總基隆分院無收治。

▲0804基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬4131人，利用快速通道的有3萬6812人，有7萬2602人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬5183人，條件不符合則有1萬7419人。

▲0804基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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