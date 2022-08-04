死亡+56！40多歲男全身抽搐送醫「腦幹出血+染疫」　確診不到2週亡





▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增56名新冠確診後死亡個案，當中最年輕個案有3人僅40多歲，值得注意的是，其中1名男性曾接種3劑疫苗，有高血壓病史，7月15日突然全身抽搐、意識改變送急診緊急插管，並檢查出自發性腦幹出血，同時新冠PCR陽性確診，收治加護病房，後續於7月27日死亡，死因為腦幹出血併新冠病毒感染。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為32例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、51例具慢性病史、42例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至8月1日，死亡日期介於5月20日至8月1日。

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今日特殊死亡個案有3例較年輕，僅有40多歲，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一人為40多歲男性，有接種3劑疫苗，有高血壓病史，7/15全身抽搐、意識改變送急診緊急插管，經過電腦斷層檢查，診斷自發性腦幹出血，同時新冠PCR陽性確診，收治加護病房，7/27死亡，死因為腦幹出血併新冠病毒感染。

另2人有癌症病史。羅一鈞說明，一位是40多歲女性，沒有接種疫苗，有癌症病史，7/31發燒咳嗽呼吸困難至急診，PCR採檢陽性確診，隔天8/1因為敗血性休克於醫院死亡，死因為肺炎併敗血性休克

另一位則是40多歲男性，接種2劑疫苗，有癌症病史，7/31因為口腔大量出血合併呼吸困難就醫，同時檢驗新冠陽性，住院後隔天就因為癌症出血併呼吸衰竭死亡。

▲8/4本土中重症與確診死亡病例。（圖／指揮中心提供）