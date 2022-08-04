新竹幼兒爆重複感染「病毒量更高」　羅一鈞：嚴重性不會比初次高

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

新竹出現一名1歲幼兒染疫3個月後確認重複感染，而且病毒量比第一次感染更高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（4）日回應，根據英國一項大型研究顯示，兒童重複感染嚴重性不會比初次感染時增加，甚至有可能下降，新竹個案可能是特例或是單一個案，請家長不用過度擔心。

收治該名幼兒的新竹台大分院新竹醫院指出，個案今年5月初出現發燒、頻繁熱痙攣發作，結果確診新冠，經過住院治療已經康復，但沒想到近期再次出現高燒、全身抽搐等症狀送醫，經PCR檢測後，不僅是陽性，且CT值比5月初更低、病毒量更高，研判幼童感染新冠病毒後抗體生成可能較差，提醒家長注意。

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羅一鈞回應，英國2022年有發表兒童重複感染相關大型研究，不過主要是針對去年、前年流行的Alpha與Delta變異株，收集2343名16歲以下重複感染兒少個案進行分析，比較第一次與第二次感染的住院率、重症與死亡比例。

結果發現，初次感染與重複感染的住院率沒有相差太多，羅一鈞說，數據顯示初次感染住院率2.7%，重複感染住院率2.4%，後者反而較低，在統計上並無差異。另從住在加護病房的人數來看，初次感染有7人，重複感染只有4人，也是較低。

至於死亡部分，羅一鈞說明，初次感染致死率約萬分之一，重複感染死亡則是0人死亡，沒有小朋友在重複感染時死去。從這個分析統計來看，兒童重複感染嚴重性不會比初次感染時增加，甚至有可能下降，新竹個案可能是特例或是單一個案，需要蒐集更多個案來分析Omicron流行時是否有所不同。

羅一鈞也提到，Omicron兒童感染普遍都是輕症為主，要做出統計上的差異需要更大的樣本數才有可能，請家長不用過度擔心。而一般專家認為，感染過一次病毒後產生免疫力，對於第二次感染會有些保護作用存在，重症跟死亡的風險應該是不會更高，應該有機會是降低的情形。