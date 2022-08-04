6個月大男嬰「染疫2個月後爆發燒、紅疹」　成最年幼MIS-C！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增152例中重症個案，當中又確認2名兒童多系統發炎症候群（MIS-C），值得注意的是，當中一名年僅6個月大男嬰，染疫後約2個月出現發燒等症狀緊急送醫，後續還出現紅疹，被診斷MIS-C，是國內年紀最小的MIS-C個案；目前國內兒童MIS-C已經累積79例。

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增22,959例COVID-19確定病例，分別為22,707例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增56例死亡；今日另新增通報中重症152例，當中104例中症、48例重症。

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重症方面新增2例兒童都是MIS-C，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中有一名6個月大男嬰，是國內最小MIS-C，他沒有慢性病史，5/3確診新冠，7/1起陸續有發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，7/3就醫檢查有肺炎，當天住院，住院當中出現紅疹、腹瀉等症狀，懷疑MIS-C給予免疫球蛋白、類固醇，7/14病況好轉已經出院。

另一位是5歲女童，沒有慢性病史，曾經接種一劑疫苗，6/27確診新冠，7/25起陸續有發燒、腹瀉、腹痛，7/29就醫檢查懷疑MIS-C住院，8/3病況好轉已經出院。

指揮中心統計，目前國內12歲以下的兒童重症，累計有146例，有25例死亡；分別為MIS-C79例、腦炎26例、肺炎20例、哮吼症8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）