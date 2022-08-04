姐姐謝金燕來了！　8／6屏東東港大鵬灣陪你夏日狂歡

▲即將成真火舞團 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東FUN暑假夏日狂歡祭8月6日請來「姐姐」謝金燕動感開唱，8月7日由台灣唯一的火劇職業舞團「即將成真」帶來震撼演出，還有中東民俗舞蹈團及熱鬧的踩街演出，有馬戲、舞蹈、鼓樂等，令人彷彿置身國外嘉年華。

夏日狂歡祭在東港大鵬灣登場，除了大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等設施，天天免費開放外，每週五六日還規劃表演活動。

▲▼謝金燕、王識賢。

8月5日中東民俗舞蹈團搶先登場，Tanoura是中東國家特有的特色舞蹈，也是伊斯蘭教蘇菲主義的修行儀式，相傳蘇菲舞僧透過旋轉的過程可以接收到宇宙的真理並依循著真理實踐於生活中。目前的旋轉舞在埃及發展成另一種表演的模式困難度高，需非常長時間的訓練，非一般舞者能完成的舞蹈，透過特定的音樂與舞者的結合，深深觸動心靈最深的神性感動與祝福。

8月6日狂歡演唱會邀請王識賢、梁文音、柏霖、小鐘等藝人演出，姐姐謝金燕壓軸，勁歌熱舞將把現場氣氛帶到最高點，喜歡姐姐的朋友千萬不能錯過。

8月7日即將成真火舞團，以火舞為基礎融合表演元素，獨一無二的表演形式受到觀眾歡迎。即將成真火舞團特別為這次活動編排劇碼，以隆重儀式開場祈福天地，華麗火舞助攻，聚焦群火熱浪征戰世界經典舞碼，助燃屏東夏日熱情。

另每週五六日夏日狂歡祭園區內並有踩街演出，本週起並加碼天鵝船體驗及水上鋼鐵人表演秀，活動詳情請至屏東縣政府官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉絲頁查詢。