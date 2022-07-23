美腿如17歲！奔5女星曝「自虐日常」網跪了　她學1招驚：有用

▲原PO照著謝金燕的方法，驚呼真的有效。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

擁有女明星的體態是不少女生的目標，所以女星的減重秘訣，像是「簡單1招」養出好身材等方法，總能吸引妹子效仿，但維持體態相當不容易。就有女網友在Dcard發文，分享有粉絲問一位女藝人如何保持身材，見到超長串回覆，不少人自嘆不如，也直呼根本沒什麼「簡單1招」，「她保持身材的意志力超強大。」

這位女網友以「姐姐竟然這麼瘦」為題，在減肥板上發文分享，文中表示，她前陣子看到「姐姐」謝金燕在球賽上表演，「超久沒看到姐姐，發現她變超瘦的！」一查驚呆發現謝金燕已經47歲，「然後去看了她IG，發現超多人也跟我有一樣的驚嘆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有粉絲問，「請問姐姐到底怎麼逼死自己的呢？有運動菜單嗎？每天作息跟飲食是怎麼樣的呢？求分享要怎樣才能像姐姐那麼正？太正了啦！」

▲謝金燕詳細分享如何維持身材。（圖／翻攝自Dcard）

接著原PO貼出謝金燕的IG限動截圖，只見姐姐超有誠意地認真分享，「在家從不穿寬鬆衣服，永遠緊到爆的那一種，隨時觀察多出來的不必要贅肉，全身鏡四處放，照到不對勁就快運動，動腦筋讓自己的運動不無聊，多買逼死人的衣服，再想辦法穿起來逼死人。」

謝金燕除了睡覺時間，幾乎24小時縮小腹，吃東西都7分飽、慢慢吃，「把胃養小小，自然就肉少少。」此外，她不喝含糖飲料，如果懶得運動時會吃更少，不過會多補充蛋白質、膠原蛋白。至於運動，謝金燕指出，很多零碎時間都可以做，「追劇時也要動茲動茲，洗碗時蹲馬步，能爬樓梯就不坐電梯。」

▲謝金燕表示，因為舊傷，她無法做高強度運動。（圖／翻攝自Dcard）

但謝金燕也提到，因為身上有舊傷，所以她無法做高強度運動，「姐都緩緩的做，時間都不長，是一種少量多餐的概念。」超詳細又自律的方法，吸引原PO跟著做，減少喝含糖飲料，也穿起逼死人的衣服、學著縮小腹，吃東西只吃7分飽，也放慢進食速度。

女網友照做後，忍不住推有效果，像是習慣縮小腹能改善體態，「通常我都是縮腹+挺肩不駝背，體態好了，人會看起來很有精神！」還有慢慢吃、7分飽，「我發現吃飯變慢+7分飽很有用！就是一種沒有餓到，卻慢慢縮減食量的方式～」另外，她也建議要保持快樂心情、早睡，「有儘量在白天多跑多動，讓自己累一點，然後晚上早點休息。」

謝金燕的回覆，讓許多網友都驚呆，「太厲害了吧！光是那個意志力，減肥的想法永不停止，但身體永不力行」、「這種對自己有要求，但是是正向的心態真的好好，難怪姊姊可以維持得那麼好」、「真心敬佩她強大意志力跟自律，40幾要維持現狀，不是一件很簡單的事。」