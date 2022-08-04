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屏東里港警獲贈360度環景攝影機　治安無死角戰力大提升

▲里港警獲贈360度環景攝影機　 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警獲贈360度環景攝影機，將有效提升打擊犯罪戈月心。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

111年地方公職人員選舉將於11月26日進行投開票，里港警分局持續致力於選前各項安維工作，熱心公益並支持警政的里港鄉傑生工業股份有限公司莊耀輝董事長，主動捐贈里港警分局360度環景攝影機4部，以提升維安勤務的蒐證能力，在（3）日於里港分局舉辦捐贈儀式，警民攜手合作，建構安全、友善、可靠的環境。

▲里港警獲贈360度環景攝影機　 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警方說，360度環景攝影機可用於各項大型及重要活動現場，近似google街景圖可以360度的旋轉檢視，並可取代傳統攝影機的各種不方便，拍攝的角度大，幾乎無死角。大選將至，對於維安蒐證能力大幅提升。

傑生工業股份有限公司莊耀輝董事長，同時也是里港警友會顧問；他表示，感謝里港警分局持續為轄區治安、交通安全付出，公司抱持回饋社會的心，捐贈這些攝影設備供員警執勤利用，期盼在應勤裝備強化下，使員警執勤更有保障，進而提升勤務效能。

分局長鄭頴聰表示，360度環景攝影機除有助各項安全維護工作的蒐證，更可提醒意圖不軌之人，進而降低犯罪率。感謝莊董事長及里港警友辦事處對警政業務的支持，未來將妥善運用此蒐證器材，維護治安，捍衛正義。

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