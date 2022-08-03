男雨中公園散步流連街頭　屏東暖警供水解渴助返家

▲里港警分局九如分駐所警員彭彥誠送黃男平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市黃姓男子到九如鄉九如公園散步後，在九如鄉公所前徘徊，公所人員發現有異報警，里港警方獲報趕往了解，由於下著大雨，擔心他著涼，將他帶回派出所提供熱茶水，經多次詢問才查出他身分，以警車載他回家，讓家人十分感激。

里港警分局九如分駐所警員彭彥誠於日前午間擔服備勤勤務，接獲九如鄉公所人員報案，稱有一老人自早上即在九如鄉公所前徘徊，彭員獲報後即刻驅車趕抵現場處理。

到場後，先行詢問他個人資料，發現他年事已高，說話含糊不清，身上又無證件可供查明身分，彭員見雨勢漸大擔憂他老翁淋雨恐感冒，遂將其帶返所休憩，貼心提供開水供他解渴。

經彭員再度細心詢問後，終於探得老翁姓名及出生年月日，立即以警政資訊系統查得個人資料及住家地址，並以警車將老翁平安載返屏東市家中，深獲民眾感激。

分局長鄭頴聰肯定彭員積極為民服務精神，值為同仁表率。也提醒民眾，家中若有罹患失智症之長輩，應多予以關懷留意其狀況，並可向「財團法人生命連線基金會」申請愛心手鍊(環)或在其身上或交通工具上配戴名牌證件等足以辨識其身分，可以使長輩更快找到返家的路。