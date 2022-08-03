破暴力勒索、擁槍自重　徐國勇赴南警局頒慰問金「揪感心」

▲內政部長徐國勇（前排中）到台南慰問基層員警辛勞，台南市警察局長方仰寧（前排左4）也前往永康分局表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅、蔡怡萍／台南報導

為維護年底選舉治安，內政部警政署規劃幾波「肅槍」、「掃黑」、「查緝地下錢莊」、「安居緝毒」與「青春專案」等專案，而台南市警察局表現亮眼，一共檢肅5名治平對象、25名黑幫成員，緝獲各式槍械5枝以及溯源販毒藥頭累計高達49人多，內政部長徐國勇今（3）日上午11時許也特別南下台南永康分局慰勞基層員警，並頒發有功人員慰問金與破案茶，鼓勵士氣慰勉第一線員警。

▲徐國勇到台南為基層員警加油打氣並頒發慰問金。



因應年底大選的到來，首要任務為淨化選前治安，並把檢肅非法槍械、毒品，掃蕩不法分子與犯罪集團列為重點，其中台南市政府警察局配合執行治平專案，7月19日破獲一土方暴力勒索集團，在台南市安南區佔地為王、廣收保護費，規定外來土方業者想進入該區域施工，除須先向其等報備外，更須繳交公關費（即保護費），才能保障工程進行。

永康分局偵查隊專案小隊獲報後，檢察官率領相關單位等24名警力，待蒐證齊全，持搜索票一舉查獲4名犯嫌、毒品、犯案所得56萬等證物，詢後依組織犯罪及恐嚇取財等罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

另一方面，警方於7月28日巡邏時，也發現一名陳姓男子眼神恍惚、開車未繫安全帶，上前盤查後搜出非制式手槍1把（含彈匣2個）、手槍子彈3顆、霰彈槍子彈2顆、彈殼25顆、彈頭2顆、底火4組、安非他命1小包及吸食器3組等違禁物，全案依違反槍砲及毒品罪嫌移送地檢署偵辦並持續溯源。

對此，內政部長徐國勇特別於今日上午與台南市警察局長方仰寧等人前往永康分局向有功人員表揚慰問，也向勞苦功高的警察同仁表達感謝之意，並表示感謝同仁對轄區治安工作所付出的努力，展現警方「維護治安、嚴正執法、查緝槍毒、打擊犯罪」之決心。

方仰寧表示，此次看到永康分局在7月份之暑期青春專案期間亦查獲重利案3件3人、販毒案11件14人及青春專案各案類達47件50人，打擊犯罪成果豐碩，代表著同仁付出了相當多的心力、時間，也感謝部長特別撥允時間蒞臨台南慰問，鼓勵基層員警激勵團隊士氣，台南員警弟兄一定會全力以赴，為市民打造一個安全城市。