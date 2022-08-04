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IE瀏覽器還能「復活」　外媒曝Windows 11一招可開啟

▲▼Internet Explorer,Internet Explorer墳墓,IE墳墓,IE,瀏覽器。（圖／路透社）

▲Window 11仍有方法可讓IE復活。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

IE瀏覽器已經於6月時全面停用，走入歷史，微軟也不再支援，不過外媒The Verge報導指出，其實可以透過一些方法，讓IE在Windows 11重新「復活」。

Internet Explorer 從來不在 Windows 11 上運行，微軟在 Windows 11 中禁用了 IE，成為 20 多年來第一個沒有 IE 的 Windows 版本。事實上，如果嘗試在 Windows 11 中啟動 Internet Explorer，操作系統只會強制進入 Microsoft Edge。

報導指出，但是 Twitter 用戶@XenoPanther 發現一種讓 Internet Explorer 在 Windows 11 上運行的方法。只需在開始中搜索網際網路選項，選擇「程式」選項，點擊管理附加元件，然後找到「深入了解工具列與延伸模組」。

不知道原理為何，但進行操作之後，會啟動 Internet Explorer，繞過強制進入 Edge 的命令，不過目前許多網頁也都不支援IE瀏覽器，其實沒有必要一定要使用IE上網。

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