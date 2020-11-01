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11月起微軟強制IE退休！　部分網址用Edge才能連

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▲微軟將於11月強制IE退休。（圖／翻攝自theverge.com）

▲微軟將於11月強制IE退休。（圖／翻攝自theverge.com）

記者吳佳穎／綜合報導

11月起，微軟將強制IE退休，部分URL網址將無法透過IE打開，需要使用新的Edge才行；一些知名的大站像是臉書、IG(Instagram)、推特、YouTube等都確定跟IE說再見。目前美國估計Internet Explorer佔Web流量低於5％，因此可能大多數人會無感；但台灣仍有不少人仍在使用IE瀏覽器，一些公家機關、公司仍依賴IE打開某些網址。

據了解，屆時很多知名的大站將無法用IE連上，會自動導到Edge才能連上，包括臉書、IG(Instagram)、推特、YouTube還有許多Google的軟體服務、微軟的團隊，甚至還有一些銀行，和你喊得出名字的大網站，都確定跟IE說bye-bye。

微軟有很長一段時間嘗試讓用戶脫離舊版Internet Explorer瀏覽器，甚至在Windows更新時，會在Windows PC上安裝新的Chromium Edge瀏覽器。

這個月開始，微軟真的要強制讓IE退休了，會有更多網址無法透過IE連上。Microsoft Edge即將於11月中旬發布的版本，用戶嘗試開IE，不但可能畫面會導向Edge瀏覽器，Edge還會自動嘗試從IE遷移用戶的瀏覽數據。

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