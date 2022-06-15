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IE瀏覽器走入歷史　日本政府企業即將面臨「黑暗期挑戰」

▲IE瀏覽器將走入歷史。（圖／取自微軟）

▲IE瀏覽器走入歷史，日本卻要因此陷入黑暗期。（圖／取自微軟）

記者林彥臣／綜合報導

微軟今（15）日正式將IE瀏覽器淘汰，未來將無法在Windows 10、11版本上使用，但是現在日本的公家單位以及許多大企業，主流還是使用IE瀏覽器，這些單位未來勢必要面臨一段黑暗期的挑戰。

根據《日經新聞》報導，截至今年3月統計，5成日本企業使用IE瀏覽器，4月後日本軟體開發公司CEC接到的諮詢電話暴增，這些客戶包括行政機關、金融機構及製造業，最重要的是，這些單位營運的網站，除了IE瀏覽器之外無法支援其他瀏覽器。

一位不具名的CEC高層表示，其實之前應該就知道微軟要停止支援IE瀏覽器，但可能是客戶的應對過程往後拖延，緊急更換瀏覽器造成的混亂狀況，可能會持續幾個月的時間。

研究機構EarthWeb指出，目前IE瀏覽器仍有0.64%的市佔率，約有2800萬人還在使用。

分析機構Lansweeper調查 3.3 萬間公司，共擁有超過900萬台電腦，有將近47%還在使用IE瀏覽器。

Lansweeper認為，企業或組織延緩升級的原因有很多，包括治理政策較為保守或有更急迫的事情需要處理，但若未來IE瀏覽器全面停止支援後，公司需檢查相關設備，否則將會容易遭到攻擊。

IE瀏覽器自1995年首次內建於Windows 95，走過27年中市占率一度逼近95%，成全球市占率最高的瀏覽器。

而微軟在今（15）日停止IE瀏覽器服務，並由Microsoft Edge取代支援。為避免遭到有心人士或駭客攻擊，微軟多次呼籲用戶不要再使用IE瀏覽器，也承諾Edge內建IE模式至少支援至2029年。

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