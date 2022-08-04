楊智淵傳遭陸方逮補　行政院「持續掌握」：尚未接獲通報

▲台灣社運人士楊智淵遭大陸逮捕 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者詹宜庭／台北報導

大陸官媒《央視》3日晚間發布消息指出，台灣民族黨副主席楊智淵因長期鼓吹台獨理念，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪，遭國安單位拘留調查。行政院發言人羅秉成4日表示，截至目前，法務部與陸委會等相關單位，並未接獲陸方通報有楊姓人士遭拘捕的事實，這部分將會持續掌握。

大陸國台辦發言人馬曉光昨天宣布將對「台獨頑固分子」採取刑事措施，隨即便傳出浙江省溫州市國家安全局對楊智淵實施刑事拘傳審查。根據《央視新聞》報導，楊智淵長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓譟「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策劃實施「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

行政院發言人羅秉成今天表示，截至目前，法務部與陸委會等相關單位，並未獲得陸方通報有楊姓人士遭拘捕之事實與資料，這部分將會持續掌握；他強調，兩岸在共同犯罪打擊與司法案件通報上皆為既有機制，針對人身自由、言論自由應予以尊重，勿濫捕、濫權，影響我國人民在大陸的相關權利。

另外，陸委會也於3日晚間回應，陸媒指稱我國人民楊智淵遭刑事拘傳一事，已會同法務部及刑事局聯繫初步瞭解，尚未接獲陸方通報有關限制楊人身自由的訊息。對於中共動輒以國家安全為由拘禁在陸台灣民眾，「我方絕對反對並表達嚴正抗議，陸方應即刻就楊先生目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反的法令，以及限制人身自由的時間等事項完整說明。」

陸委會說，已聯繫法務部及刑事局透過協議管道與陸方相關部門反映，要求陸方確實依據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議向我方通報，並應保障當事人的司法正當程序與應有權益。

陸委會也再次呼籲，國人赴陸應瞭解專制政權體制對人身自由與安全保障不足的高度風險，切勿輕易涉險。

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）