大陸軍演「鎖台」3天　退將于北辰發聲：忍無可忍無需再忍

▲解放軍軍演3天4日登場。（合成圖／新華社、CFP）

記者皮心瑀／台北報導

不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共解放軍自4日12時開始，在台灣周邊6個海域、空域進行為期3天的軍演。退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰指出，「面對一個惡鄰，無需再忍耐」。

裴洛西3日結束來台行程，前腳剛走，大陸隨即對台展開攻勢，國防部、外交部的官方網站於3日深夜驚傳被駭癱瘓，完全無法連線進入，另外，共軍4日起還將進行軍演，將針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域。

于北辰認為，面對一個惡霸，應該勇敢說不，卻有些人明明看見別人被欺侮了還 要視而不見，甚至顛倒黑白。

于北辰說，忤逆不是罪，況且台灣不是出氣筒，面對一個惡鄰，「忍無可忍，無需再忍」。

為因應台海情勢變化，行政院長蘇貞昌已召集各有關部會首長，下達積極防止外力侵擾，確保政府正常運作的要求，包含確保陸海空運安全順暢；強化資安防護，防治假訊息；維護治安；穩定產業經濟以及經融股匯市等，共5項指示，請各首長審慎應對。

蘇貞昌也提醒，至於相關受到侵擾的行業、民眾，政府都要第一時間用最快、最寬、最大服務給予協助，降低衝擊，因應相關情況妥善處哩，政府絕對要守護國家、照顧人民。