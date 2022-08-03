楊智淵涉「分裂國家」遭陸拘捕！陸委會：未接獲陸方通報相關訊息

▲楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視》晚間報導，台灣社運人士楊智淵因長期從事台獨分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪，於3日被國安單位刑事拘傳審查。對此，陸委會表示，我方相關單位尚未接獲陸方通報有關限制楊員人身自由之訊息。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會，有關本（3）日陸媒指稱我國人楊智淵遭刑事拘傳乙節，經本會與法務部及刑事局聯繫初步瞭解，我方相關單位尚未接獲陸方通報有關限制楊員人身自由之訊息。

陸委會指出，對於中共動輒以國家安全為由拘禁在陸台灣民眾，我方絕對反對並表達嚴正抗議，「陸方應即刻就楊先生目前遭限制人身自由之關押地點、其所涉嫌違反之法令，以及限制人身自由之時間等事項完整說明。」

陸委會提到，已聯繫法務部及刑事局將透過協議管道陸方有關部門反映，要求陸方確實依據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議向我方通報，並應保障當事人之司法正當程序與應有權益。

陸委會強調，「國人如欲赴陸應瞭解專制政權體制對人身自由與安全保障不足的高度風險，切勿輕易涉險。」

根據《央視》報導，楊智淵出生於1990年1月21日，台中人，長期鼓吹台獨理念夥同他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓譟「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策劃實施台獨分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

據了解，楊智淵從學生時代就非常關心政治議題，曾參加過多場社會運動，並參與了「台灣民族黨」的創黨，更曾在2020年代表「一邊一國行動黨」參選新北市第九選區的立委，自稱是「反共最前線」。另外，查看楊智淵的臉書可以發現，他在今年3月底都還有發文，遭到大陸拘捕確實是近期才發生的事。

▼楊智淵曾參選立委。（圖／翻攝臉書）