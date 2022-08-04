境外勢力網攻不斷　行政院證實鎖定總統府、國防部、外交部入侵

▲行政院發言人羅秉成主持院會後記者會。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日閃電訪台，相隔25年再有美國眾議院議長等級人士訪台，讓中國大陸大為跳腳，隨即宣布將在4日到7日舉行時但軍演。而近幾天資安事件頻傳，行政院發言人羅秉成證實，被攻擊的對象包括總統府、國防部、外交部等，所幸都應變得宜，沒有產生相關危害；而政院資安處也24小時巡檢，提高戒備。

羅秉成4日主持行政院會後記者會時表示，中國大陸近日在台海周邊的行為，文攻、武嚇，片面破壞台海和平穩定，我們要做最嚴正的譴責，但政府就相關事情已經有所因應，昨天行政院記者會也有說明，會把相關影響跟衝擊降到最低。

羅秉成指出，院長剛在提示時，也請各部會首長這段時間相關情況要親自掌握、隨時處理回報，也請國人同胞在這樣情境下，不用擔心在政府各部門的協力跟民眾合作下，會妥為因應，將相關衝擊降到最低。

至於網攻部分，羅秉成說明，確實在這段時間攻擊流量是過去2倍左右，「最高是8月2日，攻擊流量是往日最高的23倍之多」，政府部門會隨時小心因應，在這幾年來在資安上建立起政府的三級保護通報機制，已經有足夠韌性防禦，所幸都應變得宜，沒有產生相關危害。

羅秉成強調，面對資安問題不能掉以輕心，院長今天也特別指示，特別是關鍵基礎設施的防護、公私部門都應提高警覺，各部會主責的相關產業公協會、企業公司，在資安防護上有需要的話，政府相關部門都要予以協助，共同防禦資訊作戰。

另外，羅秉成也證實，政府部門被攻擊的對象包括總統府、國防部、外交部等，有相關部會都遭受攻擊，由於攻擊是多對象、時間密集，隨時在變化，但都有所掌握。政府也啟動因應機制加強防護，目前為止所幸沒有發生對資安產生危害，請國人同胞務必加強防護。

羅秉成提醒，特別是企業外包給系統商、平台商，有用到中國軟體的風險會較高，要自我檢視跟防護，若有需要的話，可請相關部會、主管機關協力做專業上的協助。

羅秉成提到，昨天副院長沈榮津也請政院資安處，24小時巡檢相關部會網站跟攻擊情形，提高戒備。目前發現的攻擊頻率跟次數確實比以往高一些，攻擊的樣態多種，主要是侵入為多。所幸平常資安的演練跟防護，已有一定韌性跟能量，沒有造成什麼危害，目前也沒有聽聞首長的手機被駭入，主要是對政府網站攻擊。

至於有些地方政府或是台鐵機構乃至民間企業，一些廣告看板被侵入，羅秉成說，因有部分是使用中國軟體，廣告商或是委外包商系統是跟政府部門獨立，政府相關運作如常，沒有受到影響。