　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

面對軍事脅迫「不會退縮」　蘇貞昌信心喊話：強韌守住自由民主生活

▲▼國眾議院議長裴洛西訪台。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

美國眾議院議長裴洛西訪台，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌設宴款待。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者陳家祥／台北報導

美國眾議院議長裴洛西結束閃電訪台行，中國大陸隨即宣布4日起「包圍台灣」執行3天實彈軍演，警告意味濃厚。行政院長蘇貞昌4日在院會中表示，台灣要守住現在自由民主開放的生活，就必須讓自己更強韌，如果在中國的壓力下退縮，就越縮小自己的活動空間、越陷入不能踏出去的窘境，最後窒息，因此總統蔡英文揭示，台灣不會退縮、會堅定維護國家主權，會盡最大努力強化自我防衛力量，維護台海的和平穩定。

蘇貞昌表示，前天裴洛西議長率團來台訪問，並且在昨天拜會蔡總統。裴洛西議長是美國史上首位也是唯一的一位女性眾議長，不只長期堅定捍衛自由、民主、人權等普世價值，勇於挺身對抗威權，更是台灣最堅定友人，經常以議長身分公開表達對台灣的支持。在其任內眾議院通過台北法、台灣保證法等多項挺台法，過去20多年來裴洛西議長持續關注台灣的民主發展，和台灣有很深淵源。

蘇貞昌說，此次裴洛西議長來訪，是睽違25年再有美國聯邦眾議院議長訪台，也是裴洛西議長時隔22年後再訪問台灣，意義重大，「這次她的來訪充分展現美國國會對台灣的高度重視，也再彰顯美國對台灣堅若磐石的支持」。

蘇貞昌提到，裴洛西議長在總統府致詞時清楚表達，儘管台灣面臨嚴峻挑戰，但這次來訪就是要彰顯美台之間的團結、絕對不會背棄對台灣的承諾，並且稱讚台灣是一個韌性之島，台灣人民向外界證明，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能夠打造一個和平繁榮的未來。

「對裴洛西議長展現對台灣的支持、無所畏懼的來訪，我相當感佩。」蘇貞昌說，昨日陪同總統設宴款待她，台灣朝野政黨以及民眾也展現對裴洛西議長的歡迎。民眾在機場外、飯店都有廣大人群在迎接表達支持。

「誠如她所說，世界正面臨對民主與威權的兩種選擇。」蘇貞昌說，在俄羅斯入侵烏克蘭後，台海穩定成為全球關注焦點，因此這次裴洛西議長訪台備受外界注目，有超過70萬人追蹤航班動向，國際媒體大幅報導，「國際社會越聚焦台灣，越能讓國際友人對台灣的處境有實質認識，我們也能獲得更多國際支持」。

蘇貞昌也提到，近年有越來愈多的國家跟國際組織用實際行動支持台灣，美國、日本、斯洛伐克都有重量級訪團來台，各訪團都相當肯定台灣在自由民主的成就，也關切印太地區的和平。其中，知名人權團體自由之家將來台設立辦事處，更印證台灣是亞洲捍衛民主自由的燈塔，以上這些代表國際社群對台灣支持普世價值的肯定

蘇貞昌說，面對威權中國持續加強軍事脅迫，國人都有深刻體認，「台灣要守住現在自由民主開放的生活，就必須讓自己就要更強韌，各方面都要做好準備」，如果在中國壓力下退縮，就越來越縮小自己的活動空間、越來越陷入不能踏出去的窘境，最後窒息。因此，蔡總統也明確揭示，台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主防線，會盡最大努力強化自我防衛力量，維護台海的和平穩定。

因應台海情勢變化，蘇貞昌昨天也召集各有關部會首長，下達積極防止外力侵擾，確保政府正常運作的要求，包含確保陸海空運安全順暢；強化資安防護，防治假訊息；維護治安；穩定產業經濟以及經融股匯市等，共5項指示，請各首長審慎應對。

蘇貞昌也提醒，至於相關受到侵擾的行業、民眾，政府都要第一時間用最快、最寬、最大服務給予協助，降低衝擊，因應相關情況妥善處哩，政府絕對要守護國家、照顧人民。

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
快訊／央視：東部戰區對台海遠程射擊！　取得預期效果
快訊／美軍第七艦隊證實　雷根號正在菲律賓海執行任務
1分鐘850萬次！　境外IP蓄意癱瘓外交部網站
紐時：美官員憂北京想「強迫取分」！　擴大封鎖施壓台灣
快訊／保時捷國道追撞工程車！　車頭潰縮爛毀
快訊／罕見！　台東基地幻象2000、F5E同時掛彈升空
防空洞在哪裡？　這款APP下載衝iOS第3名
裴洛西訪台「付出代價的是台灣」　CNN：因中國無法懲罰美國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共環台軍演！連勝文：願用生命捍衛國家　「但不為台獨流血」

文化局9高官「6人才剛上任」　議員批柯文哲任期快結束「心都野了」

保訓會活化訓練成績評量　打破傳統筆試「一試定終身」

外交部揭2次網站癱瘓原因　「1分鐘850萬次境外IP蓄意登入攻擊」

罕見！不畏中共軍演　台東基地幻象、F5E同時掛彈升空

讚台海危機李登輝安定民心　卓伯源「拜託民進黨」：人民要的是和平

蔡英文感謝G7關切中共軍演　「台灣致力捍衛現狀、得來不易民主」

臉書秀21年前裴洛西合照　科技人讚她：長期堅定關懷台灣的朋友

快訊／共軍今午起連三天「圍台」實彈射擊　國防部最新回應曝光

「中共軍演要節制！」　朱立倫：民進黨害萬人喪失生命卻不檢討

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

中共環台軍演！連勝文：願用生命捍衛國家　「但不為台獨流血」

文化局9高官「6人才剛上任」　議員批柯文哲任期快結束「心都野了」

保訓會活化訓練成績評量　打破傳統筆試「一試定終身」

外交部揭2次網站癱瘓原因　「1分鐘850萬次境外IP蓄意登入攻擊」

罕見！不畏中共軍演　台東基地幻象、F5E同時掛彈升空

讚台海危機李登輝安定民心　卓伯源「拜託民進黨」：人民要的是和平

蔡英文感謝G7關切中共軍演　「台灣致力捍衛現狀、得來不易民主」

臉書秀21年前裴洛西合照　科技人讚她：長期堅定關懷台灣的朋友

快訊／共軍今午起連三天「圍台」實彈射擊　國防部最新回應曝光

「中共軍演要節制！」　朱立倫：民進黨害萬人喪失生命卻不檢討

快訊／央視：東部戰區對台海遠程射擊「取得預期效果」

王心凌今晚登央視七夕晚會！　表演名單曝光「3台灣藝人入列」

中共環台軍演！連勝文：願用生命捍衛國家　「但不為台獨流血」

企業挺消防　南消第四大隊宏遠興業公司義消成軍

佐藤健也在看《禹英禑》狂讚可愛！日媒對比日劇…揭預算殘酷差距

美軍第七艦隊證實　雷根號正在菲律賓海執行任務

裴洛西、金振杓出席記者會　雙方談北韓核威脅、韓美同盟70周年法案

陸禁我白帶魚 「納入營養午餐」？網笑：建議禁龍蝦、鮑魚

車廠求救急討25片晶圓　台積電魏哲家傻眼「接單2.5萬片起跳」

超商偷25元飲料被勸「自首」　不爽碎念「肘擊2友」爆全武行

政治熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

口譯妹4度打斷裴洛西！專業口譯員說話了

快訊／共軍今午起連三天「圍台」實彈射擊　國防部最新回應曝光

口譯妹背景曝！　網態度大翻轉

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

快訊／網傳「台灣伴飛戰機被擊落」　國防部斥假消息：沒這任務

裴洛西訪台掀戰火？他揭陸「3報復」：拜登政府恐對蔡英文追究責任

裴洛西離台！　專機快閃「台北101」絕美時刻曝

蔡英文：軍演不必要永遠開放對話

國防部、外交部網站「被癱瘓」　她憂問：蔡英文真能保護台灣？

更多熱門

相關新聞

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

美國雷根號（USSR Ronald Reagan）航母1日進入台灣東南方的菲律賓海後，3日開始持續朝東北方航行，根據中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」最新資訊，目前雷根號已經抵達日本。此外，解放軍宣布4日12時將在台灣周圍舉行軍演，美軍一架偵察機上午10時30分左右從沖繩起飛，疑似朝台灣方向飛行，偵查中方軍演情況。

境外勢力網攻不斷　行政院證實鎖定總統府、國防部、外交部入侵

境外勢力網攻不斷　行政院證實鎖定總統府、國防部、外交部入侵

路上驚見「整排榴彈砲」...網驚：備戰狀態

路上驚見「整排榴彈砲」...網驚：備戰狀態

民進黨再喊「抗中保台」　蔣萬安砲轟：港澳條例還躺在立法院

民進黨再喊「抗中保台」　蔣萬安砲轟：港澳條例還躺在立法院

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

關鍵字：

行政院蘇貞昌裴洛西

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

解放軍實彈射擊軍演12時啟動 美軍RC-135S導彈觀測機沖繩起飛監偵

共軍軍演　專家：想讓飛彈越過台上空

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面