▲美國眾議院議長裴洛西訪台，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌設宴款待。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者陳家祥／台北報導

美國眾議院議長裴洛西結束閃電訪台行，中國大陸隨即宣布4日起「包圍台灣」執行3天實彈軍演，警告意味濃厚。行政院長蘇貞昌4日在院會中表示，台灣要守住現在自由民主開放的生活，就必須讓自己更強韌，如果在中國的壓力下退縮，就越縮小自己的活動空間、越陷入不能踏出去的窘境，最後窒息，因此總統蔡英文揭示，台灣不會退縮、會堅定維護國家主權，會盡最大努力強化自我防衛力量，維護台海的和平穩定。

蘇貞昌表示，前天裴洛西議長率團來台訪問，並且在昨天拜會蔡總統。裴洛西議長是美國史上首位也是唯一的一位女性眾議長，不只長期堅定捍衛自由、民主、人權等普世價值，勇於挺身對抗威權，更是台灣最堅定友人，經常以議長身分公開表達對台灣的支持。在其任內眾議院通過台北法、台灣保證法等多項挺台法，過去20多年來裴洛西議長持續關注台灣的民主發展，和台灣有很深淵源。

蘇貞昌說，此次裴洛西議長來訪，是睽違25年再有美國聯邦眾議院議長訪台，也是裴洛西議長時隔22年後再訪問台灣，意義重大，「這次她的來訪充分展現美國國會對台灣的高度重視，也再彰顯美國對台灣堅若磐石的支持」。

蘇貞昌提到，裴洛西議長在總統府致詞時清楚表達，儘管台灣面臨嚴峻挑戰，但這次來訪就是要彰顯美台之間的團結、絕對不會背棄對台灣的承諾，並且稱讚台灣是一個韌性之島，台灣人民向外界證明，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能夠打造一個和平繁榮的未來。

「對裴洛西議長展現對台灣的支持、無所畏懼的來訪，我相當感佩。」蘇貞昌說，昨日陪同總統設宴款待她，台灣朝野政黨以及民眾也展現對裴洛西議長的歡迎。民眾在機場外、飯店都有廣大人群在迎接表達支持。

「誠如她所說，世界正面臨對民主與威權的兩種選擇。」蘇貞昌說，在俄羅斯入侵烏克蘭後，台海穩定成為全球關注焦點，因此這次裴洛西議長訪台備受外界注目，有超過70萬人追蹤航班動向，國際媒體大幅報導，「國際社會越聚焦台灣，越能讓國際友人對台灣的處境有實質認識，我們也能獲得更多國際支持」。

蘇貞昌也提到，近年有越來愈多的國家跟國際組織用實際行動支持台灣，美國、日本、斯洛伐克都有重量級訪團來台，各訪團都相當肯定台灣在自由民主的成就，也關切印太地區的和平。其中，知名人權團體自由之家將來台設立辦事處，更印證台灣是亞洲捍衛民主自由的燈塔，以上這些代表國際社群對台灣支持普世價值的肯定

蘇貞昌說，面對威權中國持續加強軍事脅迫，國人都有深刻體認，「台灣要守住現在自由民主開放的生活，就必須讓自己就要更強韌，各方面都要做好準備」，如果在中國壓力下退縮，就越來越縮小自己的活動空間、越來越陷入不能踏出去的窘境，最後窒息。因此，蔡總統也明確揭示，台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主防線，會盡最大努力強化自我防衛力量，維護台海的和平穩定。

因應台海情勢變化，蘇貞昌昨天也召集各有關部會首長，下達積極防止外力侵擾，確保政府正常運作的要求，包含確保陸海空運安全順暢；強化資安防護，防治假訊息；維護治安；穩定產業經濟以及經融股匯市等，共5項指示，請各首長審慎應對。

蘇貞昌也提醒，至於相關受到侵擾的行業、民眾，政府都要第一時間用最快、最寬、最大服務給予協助，降低衝擊，因應相關情況妥善處哩，政府絕對要守護國家、照顧人民。