傳取消粉色、天峰藍　iPhone 14系列今年有新「主打色」

▲iPhone 14 Pro渲染圖採用紫色。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

在不到兩個月的時間裡，蘋果將推出新的 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro。目前已經有許多傳言流出，不過目前最新的爆料指出，iPhone 14可能有新的顏色選擇。爆料客 Jioriku 在推特上發布新的訊息，包含iPhone 14 系列的新處理器、iPhone 顏色和新的 Always-On 顯示模式。

在顏色上，iPhone 14 將擁有綠色、紫色、藍色、黑色、白色和紅色選擇。根據他的消息來源，粉色被紫色取代。而iPhone 14 Pro則有綠色、紫色、銀色、金色和石墨色，其中紫色取代了天峰藍。

▲預計今年將取消粉色與天峰藍。（圖／取自Jon Prosser）

Jioriku 並不是第一個說蘋果會推出紫色 iPhone 14 的人。設計師 Ian Zelbo 先前也採用紫色做了iPhone 14 Pro的渲染圖。

在規格上，他也透露，蘋果將會拉大Pro型號與一般機型的差異，將有驚嘆號打孔螢幕、升級的鏡頭與全新處理器，這些與過去的傳聞一致。此外今年iPhone 14的儲存容量與前代相同，並且具備30W的快速充電。