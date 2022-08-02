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iPhone 14不漲價了？　傳與iPhone 13系列價格「差不多」

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自Jon Prosser）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自Jon Prosser）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列預計將於9月的發表會中登場，目前已經有許多傳言流出，除了規格之外，也有價格透露的資訊，傳言指出iPhone 14將成為最貴的一代iPhone，不過彭博社記者Mark Gurman表示，蘋果可能會為了銷量而自行吸收成本，讓iPhone 14系列與現有iPhone 13系列一樣的價位銷售。

過去蘋果手機的價位，通常都與上一代保持一致，而這次的iPhone 14系列，因為有許多功能上的升級，包含螢幕的全新設計、鏡頭升級等等，因此原先預期將漲價，漲價幅度約為100美元。

由於上半年，智慧手機市場表現慘淡，多個品牌銷量下滑。不過，蘋果比較幸運，依然保持著增長。只是從上一季度財報來看，iPhone營收僅同比提高了3%。而即將發布的新品iPhone 14，在各種銷售政策上都至關重要。

Mark Gurman表示，蘋果方面打算叫停對iPhone 14漲價的原計劃，目的可能是確保銷量。因為mini機型被砍，iPhone 14系列的平均售價仍會整體有所提高，預計iPhone 14的銷售量仍佳。

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