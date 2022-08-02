外媒最新爆料　iPhone 14 Pro隨顯螢幕真的要來了 　

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

先前有許多訊息都指出，蘋果即將推出的iPhone 14 Pro將支援類似隨顯螢幕（Always-On Display）也就是說，螢幕可以無時無刻顯示時間等肩擔訊息，根據外媒MacRumors報導，最新的Xcode 14測試版模擬器中找到證據。

外媒MacRumors發現，在Xcode 14測試版中出現一個有趣的鎖定螢幕界面。當iPhone螢幕被喚醒時，螢幕上的小部件細節消失。可以理解為，當iPhone鎖定時，並且隨顯螢幕功能打開，iPhone 14 Pro系列會根據當前螢幕狀態調整隨顯螢幕時的內容。

iOS開發人員還注意到彩色小工具變成黑白顏色時的狀態。原本在Xcode 14測試版中是彩色的，當鎖定後，就變成灰白色，進而推測，這可能與隨顯螢幕的功能有關。

據了解，隨顯螢幕僅限於‌iPhone 14 Pro和‌iPhone 14 Pro‌ Max，因為這些設備將配備不可或缺的顯示技術。有傳言稱，‌iPhone 14 Pro‌ 和Pro Max 的刷新率支援從1Hz到120Hz的可變刷新率，比iPhone 13 Pro的10Hz到120Hz可變刷新率能支援較低刷新率仍螢幕更省電。

1Hz的刷新率將允許在iPhone處於睡眠狀態時顯示時間、小工具和可能的通知。有傳言稱，蘋果的iPhone 14 Pro和Pro Max機型將採用無瀏海設計，取而代之的是驚嘆號打孔設計，此外，新機還配備升級版鏡頭和A16晶片。