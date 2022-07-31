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iPhone 14捨mini改推「大螢幕Max系列」　外媒曝：消費者不買小螢幕

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14系列將可能不推出mini，只留下大尺寸機型。（示意圖／取自RendersByShailesh推特）

記者高兆麟／綜合報導

關於iPhone 14 mini將被取消的傳聞一直沒有間斷，更有消息指出蘋果將出螢幕較大的iPhone 14 Max來取代mini，名稱也可能是iPhone 14 Plus，不過不管如何，mini似乎被取消已是定數，外媒Tomsguide也分析表示，其實原因就是客戶根本不想用小螢幕手機。

根據Tomsguide報導，早在 3 月，就有傳言指出 iPhone 14 mini 將被取消，更有消息指出 iPhone 14 Max 將取代 mini，它可能被稱為 iPhone 14 Plus，以區分自己作為比 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 更便宜的大螢幕機型。

在9月的蘋果活動之前，蘋果不會推出iPhone 14和iPhone 14 Pro系列，所以從技術上講，目前還不知道 iPhone 14 mini 是否會永遠消失。然而，所有跡象都表明將看到蘋果將mini換成Max（或 Plus）。

但蘋果為什麼要取消iPhone 14 mini，討論這個問題前，其實取消蘋果較小的 iPhone 產品感覺很奇怪。畢竟，蘋果已經擁有三款大螢幕手機了，為何還要出第四支?

答案其實很簡單，就是因為客戶根本不想要更小的手機，根據Counterpoint的2021年智慧手機銷售數據，iPhone仍然是佔有主導地位的智慧手機，更進一步討論，大尺寸的iPhone才佔據主導地位，事實上，無論是否有iPhone，2021年前 10 名中唯一一款螢幕尺寸小於 6 吋的智慧手機是iPhone SE 2020，這樣的情形，在2022年做的調查中，結果還是一樣。

根據這些數據，很難證明蘋果會優先考慮mini。雖然一些用戶可能更喜歡小手機的時代，但市場顯然認為小螢幕已成為過去。

不過儘管蘋果對產品線可能進行調整，但對手三星擁有一系列更大、更便宜的智能手機，儼然成為最大敵人，能否拿下勝利，唯一的問題就是價格。

雖然 iPhone 14 Max 可能會比 iPhone 14 Pro 或 Pro Max 便宜，但 iPhone 14 Max 的傳聞價格為 899 美元。三星手機甚至不超過 350 美元，而其他更便宜的手機，如Google Pixel 6a，仍然比 iPhone Max/Plus 的傳聞價格便宜。

如果消費者還是想要一款蘋果的小型智慧手機，iPhone SE 2020 仍然非常受歡迎，價格不到 400 美元，但是，設計感覺過時，並且沒有為相機提供夜間模式，如需更現代的選擇，也有 iPhone 13 mini，但隨著蘋果可能取消mini系列，之後市面上評價優秀的小型智慧手機可能就只剩Zenfone 9可以選擇了。

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